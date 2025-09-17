Зеленски: На Путин не му докладват колко е зле. Путин лично плаши НАТО с униформа и пистолет (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нямам какво да кажа на руснаците – те нямат уши, за да чуят. Те не искат да слушат. След години обаче ще искат прошка – децата им и внуците им. Ще бъдат принудени да признаят, че Путин унищожи историята им и да се извинят". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в поредното си знаково и много силно интервю – този път за Sky News: Sky News след интервю със Зеленски: Той е дълбоко разочарован от Запада (ВИДЕО)

Според украинския президент и данните, с които разполага, тази есен руснаците се готвят за още две по-мащабни сухопътни офанзиви в Украйна. "Вече осуетихме две такива офанзиви, сега се справяме с третата – руснаците понасят тежки загуби, ще ми трябват още ден-два, за да мога да дам повече конкретика", каза Зеленски. И добави: "Бих казал следното - нещата са много по-зле за тях, отколкото докладват на Путин. Путин не знае за това. Не мисля, че го осъзнава. Но, разбира се, има данни и графика, той разполага с доклади. В един момент той ще види всичко това". Украинският президент беше категоричен и за друго – че партньорите и съюзниците на Украйна трябва да помагат да се поддържа и развива производството на дронове и системи за електронно заглушаване, да помагат и с оръжейно доставки, за да остава бойният дух на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) висок и да има ефективни резултати в полза на Украйна на бойното поле:

Zelensky: Russia is planning two more heavy offensives after three previous attempts failed. He says partners must sustain production of drones and electronic warfare systems and keep weapons and funding flowing to support Ukrainian troops' morale and combat effectiveness. pic.twitter.com/udcIlCfalU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2025

"Тревожа се за Украйна – дали ще имаме достатъчно (оръжие, ПВО, средства). Европа и САЩ трябва да спрат да мислят само за себе си и бъдещите си отношения с Русия и да помислят повече за Украйна. Всеки ден пазарлък за (новите) санкции (срещу Путинова Русия) ни струват много животи. Не е справедливо", каза още Зеленски. А на фона на думите му украинското правосъдно министерство обяви, че 10 100 осъдени и влезли в затвора в Украйна души вече са влезли в украинската армия. Осъдени престъпници за тежки престъпления (убийства, изнасилвания, тероризъм, мащабна корупция) нямат това право:

Zelensky: “I worry for Ukraine… that we will have enough. Europe and the US must stop thinking about themselves and their future relations with Russia, and think more about Ukraine. Every day of bargaining over sanctions costs us many lives. It is unfair.” pic.twitter.com/GdQ1A3MDzw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2025

"Русия няма никакви приятелски намерения – и това е меко казано. Системата там се преструктурира, за да се нагоди за война по всяко време и срещу всеки противник. На това може да се противодейства само чрез санкции, силни глобални санкции и чрез нашите дългосрочни възможности да се браним", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение:

Every single day, Russian terror continues, and every single day, the Russians reject the possibility of ending this war – of ceasing fire and truly talking about peace. We in Ukraine have responded positively to all proposals from the U.S. and President Trump to end all these… pic.twitter.com/iszGicZmYd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2025

Путин лично надзирава бойната мощ на Русия

Вчера, 16 септември, приключи традиционното руско-беларуско военно учение "Запад". В последния му ден Владимир Путин се появи във военна униформа, за да наблюдава едно от събитията в рамките на учението – в Нижни Новгород, по-далеч от която и да е активна фронтова линия във войната в Украйна или от място, близко до границата на Русия с която и да е страна-членка на НАТО. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отчита, че от началото на подпалената от него пълномащабна война в Украйна руският диктатор едва за втори път се появява публично във военна униформа – първият път беше пак тази година, когато посети Курска област заради украинската операция там. Заедно с Путин бяха руският военен министър Андрей Белоусов и съветника на руския диктатор Алексей Дюмин, бивш негов бодигард и бивш губернатор на Тула, както и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин. Путин заяви, че в ученията са участвали 100 000 военнослужещи, включително военни от още шест държави. Той се срещна с военнослужещи от Бангладеш, Индия, Буркина Фасо, Демократична република Конго, Мали и Иран. Появата му предизвика подигравки в социалните мрежи – облякъл е униформа лично, за да плаши НАТО:

Putin was once again dressed up in military uniform and brought to the “Zapad-2025” drills, paraded as a show of force meant to scare NATO.



He came to scare NATO himself. pic.twitter.com/dwwFszlAEY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2025

Подигравките идват и на фона на критики в руските военнопропагандни канали в Телеграм какво всъщност е представлявало учението – повече показност за сметка на реални ползи в усвояването на тактики и стратегии, необходими за съвременната война. Един от примерите в това отношение е фактът, че беларуският генщаб и началникът му генерал-майор Павел Муравейко обявиха разполагане и използване на руските ракети със среден обсег "Орешник" в рамките на ученията. Проблемът – остана само официалното изявление на Муравейко, без снимки или видеокадри дали комплекс "Орешник" е взел участие в тренировките и как се е представил. На официалните видеокадри с Путин се вижда само как руският диктатор "проверява" най-обикновен полуавтоматичен пистолет – Още: Срам за руската армия на ученията "Запад 2025": Не могат да уцелят неподвижна цел (ВИДЕО)

The Kremlin reported that Bangladesh, India, Iran, Burkina Faso, Congo, and Mali participated in the "Zapad-2025" drills.



U.S. observers were also present. pic.twitter.com/0CNm0DudE3 — WarTranslated (@wartranslated) September 16, 2025

Най-добре цялата картинка обрисуват думите на беларуския диктатор Александър Лукашенко: "Не се опитваме да завладеем никого, защото не можем да завладеем никого":

🇧🇾Curtain call! With a glass of champagne in hand, Lukashenko declared that the “Zapad-2025” drills rehearsed the use of “nuclear warheads”



But overall, the exercises turned out to be far from straightforward. The joint Russian-Belarusian maneuvers have ended, yet they were held… pic.twitter.com/UV56xYVtij — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Намаление на интензивността на сухопътните военни операции в Украйна на дневна база има според официалните украински данни. На 16 септември е имало 183 бойни сблъсъка – с 25 по-малко спрямо 15 септември. Руснаците са хвърлили 118 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 12 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 18 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4685 изстреляни снаряда, като това е със 110 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6206 FPV дрона, което е с 679 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A group of Russian assault troops on a motorcycle and buggy came under attack from Ukrainian FPV drones on the eastern front. pic.twitter.com/Em3gmAO21c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 16, 2025

Пак най-голяма е военната активност е в Покровското направление – там са отбити 60 руски пехотни атаки за изминалото денонощие. Още 25 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. В Северското направление е имало 23 руски пехотни атаки – то е спомагателно от юг за Лиманското, където атаките са били 14. 17 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление – руският поглед там е насочен към Щербиновка и Катериновка, които са най-близките украински позиции до Торецк, както и Полтавка и Русин Яр т.е. в посока Константиновка и Мирноград, северния фланг на Покровск. Руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, говори вече дори за боеве чак в Константиновка, с руски напредък откъм Часов Яр (Краматорско направление) - има геолокализирани видеокадри на украински удари с дронове срещу руски части по път Т-0504 от Бахмут към Константиновка през Ступочки и в югоизточните покрайнини на самата Константиновка (ВИДЕО, 18+ - може да се гледа само от регистрирани потребители на мрежата "Х" и само ако са логнати в профила си).

И украинският военен телеграм канал "Офицер" отчита, че в пограничния район на Суми и Курска област инициативата минава в украински ръце. Но каналът счита, че за това допринася изтеглянето на някои руски части от тази зона към Донбас и замяната им с далеч по-нискокачествени войници. В руски телеграм канали има твърдения, че като втори ешелон в Курска област пак са дошли севернокорейски войници – Още: "Врагът глупаво ни спира": Руски военен канал се оплаква за "буферната зона" в Суми (ВИДЕО)

В Ямпол обаче, в Лиманското направление, нещата за украинците се влошават, твърди украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов. Той казва, че вече има руски позиции в северната част на селището и че руснаците хвърлят още резерви. Ситуацията при Ямпол се развива в наша полза, радва се и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". В Купянското направление ISW съобщава на база геолокализирани кадри, че руснаците са напреднали близо до квартал "Спортна площадка", към жп гарата "Южнокупянска".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 172 дрона клас "Шахед", балистична ракета "Искандер-М"/КН-23 и зенитна ракета С-300. Свалени са 136 дрона, удари са регистрирани на 13 места. Поражения има по жп инфраструктурата в Украйна – потвърдено от ръководителя на украинските железници Олександър Перцовски, който писа за това в профила си във Facebook. По думите му, има закъснения на доста влакове, отиващи в Днепропетровска област – от Лвов, Запорожие, Кривой Рог. В Черкаска област има успешен руски удар по критична инфраструктура – избухнал е пожар на площ от 260 квадратни метра, който вече е потушен, съобщава украинската спешна служба на официалната си страница във Facebook, без обаче да има уточнение каква точно е уцелената инфраструктура. В Кировоградска област също е имало успешен руски удар с дронове – пожари на три места, пак информацията е оскъдна, за ударена инфраструктура. Руското военно министерство съобщи за само 8 свалени дрона над руска територия тази нощ.

