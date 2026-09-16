Русия награди командира на кораба, стрелял по датски хеликоптер. Украйна показа, че смърт е съдбата на удостоените с честта

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов награди командира на корвета „Сообразителный“ - руския военен кораб, който изстреля две сигнални ракети по датски хеликоптер на военновъздушните сили в Балтийско море и така се оказа в центъра на ескалация и дипломатически скандал. Вследствие на инцидента Копенхаген привика посланика на Москва за обяснения. „Днес по един от хеликоптерите „Фенек“ на военновъздушните сили бяха изстреляни сигнални ракети по време на рутинна фотографска операция над руска фрегата, която се намираше в международни води край Гедсер“, се посочваше в изявление на датските въоръжени сили от 14 септември и се отбелязваше, че една от предупредителните ракети е минала много близо до вертолета.

След това обаче Белоусов поощри командира на корветата „за компетентни и решителни действия при предотвратяването на провокация от страна на хеликоптер на датските въздушни сили в Балтийско море“, съобщи министерството му.

Според руското министерство на отбраната на 14 септември корветата, докато изпълнявала задачи в югозападната част на Балтийско море, засякла въздушна цел - хеликоптер „Фенек“ на датските военновъздушни сили, „който се приближаваше към руския военен кораб и не отговаряше на повикванията по международния комуникационен канал“.

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„За да попречи на датския хеликоптер да провокира кораба, командирът на корветата реши да изстреля две червени сигнални ракети, след което хеликоптерът напусна района, в който се намираше руският военен кораб“, заяви руското министерство на отбраната.

Руският посланик в Дания Владимир Барбин обвини датската страна за инцидента, твърдейки, че той е бил причинен от „опасни маневри“ на датския хеликоптер. Датското министерство на отбраната обяви обаче, че „Фенек“ е бил на рутинна мисия за заснемане на фрегата в международни води край бреговете на Дания.

Проливът, където са се случили този и други инциденти, е основният морски транспортен коридор на Балтийско море и ключов маршрут за превоз на петрол.

Какво се случва с наградените руски офицери? Окичен с медали е бил убит от Украйна през август заедно със свои другари

Украинските въоръжени сили пък показват каква е съдбата на наградените от Руската федерация - те са убили четирима високопоставени офицери от руското министерство на отбраната при удар през август срещу окупирания Донецк на 26 август. Твърди се, че е била ударена сградата в близост до търговския център „Донецк Сити“. Руското издание „Известия“ съобщи за 10 жертви, но по-късно изтри публикацията.

„Едно дете (момиче, родено през 2016 г.) и една жена, родена през 1973 г., са получили среднотежки наранявания. Тийнейджърка, родена през 2010 г., жена, родена през 1947 г., и мъже, родени през 1987, 1981, 1977 и 1949 г., са били ранени“, съобщи в социалните мрежи Денис Пушилин, тогавашният назначен от Русия „ръководител“ на „ДНР“ - "Донецката народна република". Той твърдеше, че осем души са били ранени.

Украинските медии съобщиха за удари срещу руски военнослужещи, в резултат на които са загинали четирима офицери. На 11 септември бе съобщено за смъртта на Виктор Басенко, настъпила на 26 август. За смъртта му съобщи дъщерята на полковника Наталия Дашиева. „На 26 август нашият най-обичан, най-скъп и най-близък човек, истински офицер, нашият татко, Виктор Владимирович Басенко, загина по време на военна служба. Той беше едва на 46 години... Това е невероятно, непоносимо за приемане. (…) Не искам и не мога да потисна тази болка в себе си. Искам целият свят да знае какъв невероятен, силен, добър и блестящ човек и воин загубихме“, написа Дашиева.

Басенко е заемал длъжността началник на щаба по логистика на 25-а смесена армия на Централния военен окръг на Руската федерация.

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На 7 септември в общността „Янтиково-Чаршкаси-Пиженкаси“ в Чувашия беше публикуван пост за сбогуването с подполковник Денис Павлов, член на руските въоръжени сили, който е служил в т.нар. "специална военна операция" от 22 февруари 2022 г. „Той е служил във военни части в Ленинградска и Московска област. От 22 февруари 2022 г. участваше в зоната на специалната военна операция. Беше награден с Орден за храброст (два пъти), медалите „За заслуги във военната служба“ 2-ра и 3-та степен, медала „Александър Суворов“ и други. Почина на 26 август 2026 г. в Донецк“, се казва в публикацията.

Съобщава се и за смъртта на подполковник Андрей Моисеенко от 41-ва армия на руските въоръжени сили - за смъртта му съобщи съпругата му Наталия Мжелская. „На 26 август съпругът ми, Андрей Викторович Моисеенко, загина трагично по време на масирана атака срещу Донецк. Той беше познат и уважаван от мнозина в нашия град и област. По-късно ще публикувам информация за погребението“, написа Наталия, цитирана от руския опозиционен Telegram канал ASTRA. Информация за прощаването с офицера обаче така и не се появи, а оригиналният пост в социалната мрежа VK беше изтрит.

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