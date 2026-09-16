"Шокираща новина": Радев за искането на Франция от антируските санкции да се извади руски олигарх (ВИДЕО)

"Видяхме, че и Гърция успя да устои и този пакет санкции отхвърли забраната държави-членки на ЕС да превозват със свои танкери руски втечнен газ. Това уронва икономическите интереси на Гърция. Шокираща новина от вчера - Франция иска да бъде изваден от списъка за следващия пакет санкции - руски олигарх. Те имат своите съображения, няма нищо лошо в това всяка държава открито да заявява този свой интерес и да го отстоява". Така премиерът Румен Радев отговори на чешка медия относно позицията на България за 21-ия пакет санкции и желанието да се извади руския патриарх Кирил и коментира желанието на Франция от новия пакет санкции да бъде изваден руският олигарх Алишер Османов.

Резервите на България: Въпрос на сигурност и национални интереси

"Да, България имаше резерви към 21-ия пакет санкции. Ние много ясно казахме, че има трима човека, които държим да бъдат извадени. Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези три личности ги третираме като наш национален интерес. Ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санркции", заяви Радев и изрази удовлетворение, че гласът на България е бил чут.

На първо място той заяви, че религията няма място в тази война в Украйна и затова са предложили отпадането на патриарх Кирил. "Следващата личност беше г-н Алек Перов, един от съсобствениците на рафинерията "Лукойл" в България. Няма нужда да обяснявам какво означава това, при положение, че имаме и други отношения с тази рафинерия. Третата личност е г-н Махмудов, който е собственик на компанията, която произвежда резервни части за мотрисите на софийското метро. Всичко, което е свързано с безопасността на българските граждани, ние го третираме като национална сигурност", добавиоще Радев.

Според него съвсем откровено, за първи път открито България е поставила пред ЕС нашите резерви към тези санкции и те бяха удовлетворени.

"Видя се, че няма нищо страшно държавата-членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес. Нашият ЕС ще бъде силен тогава, когато всяка една държава членка е силна, а тя може да бъде силна само ако отстоява своя национален интерес", добави още премиерът. ОЩЕ: Провал за удължаване на санкциите на ЕС срещу Русия ден преди крайния срок, Франция е изненадваща пречка*