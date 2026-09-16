Лудогорец ще получи 7-цифрена компенсация за Томас Райс

Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Трабзонспор ще бъде за 1+1 години, съобщиха турските медии. Германският футболен специалист се завръща в турското първенство два месеца, след като пристигна в българския Лудогорец. Също така "ajansspor.com", "takvim.com.tr" и "sporx.com" съобщават, че компенсацията, която ще бъде преведена от новия клуб на специалиста към българите, е 1 милион евро.

Томас Райс беше непобеден в Първа лига

Някои от турските медии за размера на неустойката цитират български източници, други като "A-spor.com.tr" пък не посочват конкретна сума. Райс, който е тренирал в Бундеслигата отборите на Бохум и Шалке 04, имаше договор с 14-кратните шампиони на България до 30 юни 2027 г. Той пристигна на "Хювефарма Арена" на 13 юли, а в първенството има 7 победи и 2 равенства от 9 мача, но пък не успя да предотврати отпадането от Лигата на конференциите на доста ранен за традициите на Лудогорец етап.

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Райс ще се завърне в България

Развръзката дойде много бързо, като само в рамките на два дни президентът на черноморския клуб Ертогрул Доан реши казуса и изпрати частния си самолет, за да докара Райс в Трабзон. Иначе информацията за интереса на Трабзонспор се появи вчера, на 15 септември, а късно вечерта той пристигна в новия си клуб. Любопитното е, че Томас Райс ще се върне отново в България, но вече като съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите. Турците, водени от бившите звезди на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо, ще гостуват на Националния стадион "Васил Левски" на 26 ноември.

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