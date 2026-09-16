Нов любимец на "Герена": "Готови сме, това е причината да дойда в Левски"

Левски има голямата привилегия и в същото време голямото предизвикателство да играе в основната фаза на Лига Европа през тази година. Силната селекция на "сините" през лятото беше направена именно с тази идея - добро представяне в Европа. Част от нея е португалският полузащитник Сержиньо, който много бързо се превърна в любимец на публиката. Той участва в пресконференцията преди първия мач на Левски в Лига Европа - домакинство на РБ Залцбург.

Сержиньо: "Знаех, че ще имам възможност да играя в Европа"

Ето какво каза Сержиньо: "Чувстваме се добре за утрешния мач въпреки умората. Желанието ни е голямо и сме готови за утре. Искаме винаги да даваме най-доброто. Ще излезем крайни победители, ако го направим. Знаех, че ще имам възможност да играя в Европа и това е един от факторите да дойда тук. Всеки мечтае да играе в Европа, но най-важното е да помагам на своите колеги и да постигнем възможно най-добрия резултат". До този момент в кариерата си Сержиньо не е играл в основна фаза на никой от европейските клубни турнири.

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Сержиньо вкара важен гол в Европа

Сержиньо пристигна в Левски през лятото от португалския елитен Санта Клара срещу 1 милион евро. Откакто е на "Герена", халфът беше титуляр във всички мачове на "сините" в Европа, като изигра 8 срещи, в които вкара 1 гол и даде 3 асистенции. Именно попадението му за победата с 1:0 над Кайрат Алмати на "Герена" беше една от основните причини феновете на Левски да заобичат Сержиньо толкова бързо.

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