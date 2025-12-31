Зеленски пак поиска среща с Путин – чува ли руският диктатор в бункера? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Готов съм да се срещна с Владимир Путин в какъвто и да е формат – това заяви за пореден път украинският президент Володимир Зеленски. Откакто армията му нападна Украйна, Путин нито веднъж не е заявил такава готовност. Нещо повече – той открито избягва дори да говори за това и даже измисли баснята, че Зеленски е нелегитимен, защото му е изтекъл мандатът, без да признава замразяването на въпросния мандат заради военното положение в Украйна. Замразяването е по украинския закон и стана, защото армията на Путин не спира да напада Украйна – парадокс отвсякъде.

Първите документи в мирния процес за Украйна ще са готови за подпис в началото на януари, 2026 година, добави Зеленски, говорейки за среща с Тръмп и европейските лидери. Именно в този контекст украинският президент подчерта, че не се бои от среща с Путин в какъвто и да е формат:

Zelensky:



The first documents regarding the peace plan will be ready for signing as early as January. pic.twitter.com/jEzUhwIXDW — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Що се отнася до спиране на огъня, Зеленски каза, че е добре американският президент Доналд Тръмп да долети директно в Украйна, със самолет и това вече ще е много силен знак. Ясно защо – дори един руски дрон да полети през това време към Украйна, САЩ едва ли ще стоят със скръстени ръце. Украинският държавен глава повтори и, че е готов да има избори за нов президент, но при гаранции за сигурност на изборния процес – да няма руски бомбардировки. Припомняме, че когато Путин беше преизбран, в Курска област изборен процес не се проведе:

Zelensky:



It would be good if Trump flew by plane directly to Ukraine rather than stopping in Poland — this would definitely allow us to count on a ceasefire. pic.twitter.com/h392JHFNnc — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

За гаранциите за сигурност, полският премиер Доналд Туск изрично подчерта, че САЩ са готови да участват в гаранции за сигурност за Украйна след сключване на мирно споразумение и това включва присъствие на американски войници на границата с Полша или на линията на контакт между украинската и руската армия. Много еднозначна декларация и такава се появява за пръв път, наблегна Туск:

Polish Prime Minister Tusk:



The United States has declared its readiness to participate in security guarantees for Ukraine after concluding peace.



This includes, for example, the presence of American troops on the border or on the line of contact between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/bIJUhyjQam — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Ако това, което Путин прави в Покровск и направи в Бахмут, Вовчанск и Часов Яр го счита за успех, тогава нека изгради такъв успех и в Русия, пожела Зеленски - Още: Путин спретна частушка-вечеринка, за да не допусне скорошен мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Zelensky:



If what Putin did in Bakhmut, Vovchansk, and Chasiv Yar — or what he is doing in Pokrovsk right now — is what he calls “success,” then let them build that kind of success back home in Russia. pic.twitter.com/hb0UXHxRJB — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Няма нужда от доказателства, че Русия не иска мир

На фона на вчерашните думи на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че нямало нужда от доказателства за уж масираната атака с дронове срещу резиденция на руския диктатор Владимир Путин в Новгородска област, посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър коментира, че не е ясно дали такова събитие изобщо се е случило. Уитакър подчерта, че Киев всяка нощ е обстрелван с руски дронове и руски ракети и това, което украинците могат да направят, е да отговарят. Уитакър изрично заяви: "Струва ми се малко "неделикатно" да си на ръба на мирна сделка, Украйна наистина я иска, и да направиш нещо, което да бъде счетено за безразсъдно". От френска страна, Елисейският дворец вече обяви, че няма никакви доказателства за извършена атака срещу резиденция на Путин, като руската версия е не просто за атака, ми това били опит руският диктатор да бъде убит. Тази мантра се върти в руското медийно пространство – понеже печелим на фронта, искат да убият Путин и така да ни победят, затова да стреляме с "Орешник", с "Посейдон" по Германия и Великобритания – Още: Песков: Защо да даваме доказателства, че резиденция на Путин е атакувана? (АУДИО)

Q: Are there any material evidence of this attempted attack on the presidential residence, and does Russia intend to present it?



Kremlin: I don't think there needs to be any specific evidence when such a massive drone raid is carried out. pic.twitter.com/o3w6PjWNnz — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

“We’ll get to the bottom of it”: U.S. questions Kremlin’s claims



U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker commented on reports of a supposed Ukrainian strike on Putin’s residence in Valdai.



He noted that it remains unclear whether any attack took place at all.



“We’re going to… pic.twitter.com/nLRYNf86yZ — NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2025

Propagandists on Russia’s federal TV channels are in hysterics, actively whipping up panic over the alleged "attack" on Putin’s residence. The Kremlin is presenting this incident as the "beginning of a war" while simultaneously tightening control over the media space and ramping… pic.twitter.com/O9pWaV2QaJ — WarTranslated (@wartranslated) December 30, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тази нощ Украйна нанесе пореден въздушен удар по руската рафинерия в руското черноморско пристанище Туапсе. Видеокадри от мястото на събитието го потвърждават, потвърждава го и оперативният щаб на Краснодарския край в официалния си канал в Телеграм. Според щаба, в предприятието е избухнал пожар на площ от 300 квадратни метра, той бил угасен от 64 пожарникари и 16 пожарни. Имало двама ранени, приети в болница и щети по 5 частни къщи. По неофициални данни е поразена преработваща мощност (ELOU-AUT-12), която изчиства сярата от бензина и дизела. Всичко това, точно след като Путин подписа указ резервисти да почнат обучение и да участват в защитата на обекти от руската критична инфраструктура. Руското военно министерство съобщава за 86 свалени дрона в периода 23:00 часа на 30 декември – 08:00 часа московско време на 31 декември, като 56 са свалени над акваторията на Черно море и още 5 над Краснодарския край.

Drones hit an oil depot in Tuapse, sparking a fire



There are also reports of damage in the local port.



In addition, Vnukovo Airport temporarily restricted airspace due to a drone attack on Moscow. pic.twitter.com/VvCitR1Ain — NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2025

Tuapse situation: “What a gift, the Christmas tree is on fire!”



😂😂 https://t.co/zJN1hx24Jj pic.twitter.com/hPzQMxsVHF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2025

Отделно, в Луганска област Украйна атакува петролното депо и складове за горива в окупираното от руснаците населено място Ровенки – Още: Украйна удари електрически подстанции в Московска област, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

Reported as an attack on an oil depot in Rovenky, occupied Luhansk region. pic.twitter.com/vowI9cat4Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2025

От своя страна Русия е изстреляла 127 далекобойни дрона по цели в Украйна, 80 от тях са били "Шахед". Свалени са общо 101 дрона, на 11 места в Украйна е имало директни удари от преминалите през украинската ПВО безпилотни летателни апарати, съобщават украинските ВВС в своята сводка. Одеса пострада тежко – поразени са апартаменти от втория до шестия етаж в жилищна сграда, 6 души са ранени, сред които 3 деца. 83-ма пожарникари и 23 пожарни са гасили пламъците. Поразени са обекти на енергийната и административната инфраструктура – Още: Русия удари два търговски кораба, товарили пшеница в Одеса (ВИДЕО)

Що се отнася до сухопътната война – промяна на дневна база на практика няма. На 30 декември е имало 149 бойни сблъсъка, с 2 по-малко спрямо 29 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 165 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 36 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3495 изстреляни снаряда, като това е с около 150 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5791 FPV дрона, което е с около 500 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

35 руски пехотни атаки са блокирани в Покровското направление, където украинският генщаб посочва Покровск и Мирноград като места на боеве. Още 12 руски пехотни атаки са извършени в съседното от юг Олександриевско направление. По-на юг, при Гуляйполе са спрени 24 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са станали 18 руски пехотни атаки, а в Лиманското направление е имало 10 руски пехотни атаки. В Купянск украинската армия продължава да напредва в северната част на града – геолокализирани видеокадри го показват. "Украинските сили разшириха зоната си на контрол в центъра на Купянск и пробиха към северните покрайнини на града", потвърждава и "Рибар", руският военнопропаганден телеграм канал, който е поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Каналът добавя и новини за украински успехи в Запорожка област – при Новоданиловка, в Ореховското направление:

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски потвърди думите на ръководителя на Главното разузнавателно управление (ГУР) генерал Кирило Буданов, че Русия е изпълнила целта си за 2025 година и е набрала над 403 000 нови войници – общо 406 000. Само че на фронта в Украйна тя е изгубила 410 000 като убити и толкова тежко ранени, че да не могат да се бият, както и изчезнали по време на бойна задача. Или по най-малко 83 войници за всеки превзет квадратен километър през 2025 година – около 4900 квадратни километра, по оценката на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Внимание към руска операция с дронове "Мълния" - атакувани са украински военен хеликоптер Ми-24 и изваден от употреба транспортен Ан-26, на 150 километра от фронтовата линия, чак в Полтавска област. Украинският експерт по радио и електронни комуникации Серхий Бескрестнов (Светкавицата) прави оценка, че дроновете са направлявани или със Starlink, или чрез дрон-майка, който е доставил по-малките "Мълния" на подходящо разстояние: