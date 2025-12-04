ЦСКА 1948 взима без пари германски халф минал през Борусия Дортмунд и Херта

Любопитно:

Германският халф Флориан Кребс се сбогува с досегашния си тим Интер Турку от Финландия, преди да премине в редиците на втория в българското първенство ЦСКА 1948. „След четири години във Финландия е време аз и семейството ми да започнем нова глава“, написа Кребс в социалните мрежи, цитиран от изданието sport.de.

Флориан Кребс за последно бе част от Интер Турку 

“Немци в тил” 😊👍 #ЦСКА

ЦСКА 1948 имаше интерес към германеца още през лятото, но тогава не се стигна до трансфер, след като българският клуб предлагаше един милион евро за правата му, но Интер Турку искаше с 500 хиляде евро повече, за да освободят футболиста. Сега той преминава в столичния тим като свободен агент.

Роденият в Берлин Флориан Кребс е бил капитан на тима на Херта до 19 години, с който печели титлата в юношеската Бундеслига през 2018, а по-късно е играл за втория отбор на Борусия Дортмунд и ФК Кемницер. В Германия пишат, че халфът ще получава в България заплата, която е сравнима с тази, която дават топ отборите във втора Бундеслига.

