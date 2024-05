Зеленски поиска от Блинкен две системи Patriot за защита на Харковска област (ВИДЕО)

„Голяма благодарност от страна на украинците към американците за това“, каза Зеленски, цитиран от BBC. Държавният глава на Украйна заяви, че украинските защитници са преминали през „тежък период“ в източната част на страната. И подчерта, че Киев се надява американската помощ да пристигне възможно най-скоро, съобщи "Укринформ".

Зеленски също така подчерта необходимостта от противовъздушна отбрана, като заяви, че са необходими две системи за ПВО Patriot („Пейтриът“) за защита на Харков и Харковска област, където в момента руската армия провежда офанзива: Руските доброволци се бият срещу руската армия: Новините от Харков (ВИДЕО).

"We really need 2 Patriot systems for Kharkiv and the region, today. Because people are constantly suffering from shelling. Civilians suffer from Russian missiles," Zelenskyi said during a meeting with U.S. Secretary of State Anthony Blinken pic.twitter.com/9tNOW5qlLM