Зеленски: Получихме сигнали от партньори да намалим ударите си срещу руския петролен сектор

Украйна е получила „сигнали от партньори“ да намали интензивността на атаките си срещу руския петролен и енергиен сектор. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг. От началото на световната енергийна криза покрай войната в Иран Украйна е получила такива сигнали, поясни той.

"Подчертавам още веднъж: ако Русия е готова да спре атаките срещу украинската енергетика, ние няма да отговоряме с удари по тяхната енергетика. Бяхме готови за всякакво прекратяване на огъня", допълни Зеленски.

Украинският президент не уточни за кои партньори говори. През последните дни пристанището Уст-Луга във Финския залив в Ленинградска област е обект на сериозни украински атаки с дронове - вече поне три пъти през последната седмица.

