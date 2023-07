Зеленски посети украински позиции край Бахмут (ВИДЕО)

Той се среща с войници и разгледа карти в слабо осветено помещение с бетонни стени без прозорци. Украинският президент изрично похвали Силите за специални операции.

"Изпълнението на задачи от вас, момчета, в името на Украйна е истински героизъм“, написа Зеленски.

Zelenskyi arrived in the Bakhmut direction to congratulate the soldiers of the SSO on their special day. pic.twitter.com/hpdV1QMgxm