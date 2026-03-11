Работиш по-малко, но пак ти плащат: Тарикатски трик набира скорост, работодателите недоволстват

Сигурни сме, че ако получите възможност да вършите по-малко работа, но да получавате същото заплащане, дори няма да се колебаете дали да приемете подобно предложение. Във Великобритания този тарикатски трик все по-често се прилага, а работодателите не просто не са доволни - те усещат, че са безпомощни и просто трябва да приемат ситуацията. Ето повече конкретика.

Снимка: iStock

Млади лекари във Великобритания твърдят, че страдат от ADHD (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) и дислексия, за да се отърват от нощните смени и дежурствата, твърдят ръководителите на NHS (Здравната организация на Обединеното кралство). Броят на лекарите, които твърдят, че са невродивергентни или имат увреждания на ученето и възприемането на текст, почти се е удвоил до над 6000 от началото на пандемията, като все повече млади хора, родени във Великобритания, твърдят, че живеят с такова състояние.

Ръководителите на болничните заведения в страната са загрижени от рязкото увеличение на лекарите, които се позовават на психичното си здраве или невродивергентност, за да намалят работната си натовареност или да обяснят лошите си резултати на изпити. Старши лекари заявиха, цитирани от "The Telegraph", че някои "са решени да избягват нощните смени завинаги" и използват форуми в социалните медии, за да споделят съвети за получаване на изгодни условия на работа. Те казват, че лекарите "реагират зле", когато техните твърдения бъдат оспорени. Британската медицинска асоциация (BMA) обаче заяви, че лекарите с увреждания са жертви на дискриминация и трябва да получат всички "разумни корекции" в работен план, от които се нуждаят.

Все повече хора страдат от психични заболявания

Снимка: iStock

Увеличението на твърденията на лекарите за ADHD идва на фона на нарастване на съобщенията за това състояние сред общество, което допринася за кризата с безработицата във Великобритания. Около 1,2 милиона души на възраст между 16 и 34 години вече са класифицирани като хора с увреждания в психичното здраве, според правителствени данни, което е близо трикратно увеличение от 2013-2014 г.

Повече от четири милиона души от всички възрасти получават обезщетения за безработица, без да е необходимо да търсят работа, най-вече защото страдат от дългосрочни заболявания. Повече от половината от уврежданията, които лекарите декларират, са психически или когнитивни нарушения, а не физически.

Най-често се наблюдават "обучителни затруднения", следвани от "психични заболявания", показва анализ на данните на Общия медицински съвет (GMC). Около 13% (повече от един на всеки осем) от британските лекари под 35-годишна възраст твърдят, че са с увреждания, което е над два пъти повече от 6% от лекарите над 35 години. За сравнение - само 2% от чуждестранните лекари твърдят, че имат увреждане.

Злоупотребяват ли младите лекари?

Снимка: iStock

Опасенията са особено насочени към младшите лекари, известни като лекари-резиденти, група, която също така е провеждала многократни стачки, за да осигури повишаване на заплатите, което да намали инфлацията. Ръководители на Факултета по трудова медицина (FOM) изразиха загриженост по време на среща с консултативна група на GMC през ноември относно опитите на лекари-резиденти да манипулират системата.

В протокол, видян от "The Telegraph", д-р Ан де Боно, бившият президент на факултета, заяви, че лекарите претендират за освобождаване от отговорност и корекции на работното място за ADHD, аутизъм и психични заболявания, за които нямат предишна медицинска история.

Снимка: iStock

Лекарите преминават през "оценки на трудовото здраве" за всяко назначение по време на обучението си, за да получат съвети за евентуални корекции в работата, от които може да се нуждаят. В обобщение на срещата се казва: "През последните години се наблюдава значително увеличение на насочването на лекари-резиденти, идентифицирани с невродивергентни черти, особено дислексия и ADHD, към рутинни психологически тестове, организирани от звеното за професионална подкрепа и благополучие, след трудности с изпитите... Повечето нямат предишна история на признато подобно заболяване и са отговаряли на академичните изисквания в миналото. Много лекари-резиденти сега приветстват откриването на невродивергентни черти и искат множество адаптации/корекции на работното място/в обучението."

Проф. Харджиндер Каул, консултант по трудово здраве, заявява на срещата, че "невроразнообразието може да даде обяснение за наблюдаваните проблеми с производителността, но не и извинение", изявление, което "всички членове на форума подкрепиха".

Няма нощни смени заради "психично заболяване"

Снимка: iStock

Д-р Боно разкрива също, че много младши лекари получават бележки от общопрактикуващи лекари или медицински сестри, в които се казва, че не могат да работят нощни смени поради "проблеми с психичното здраве". "Някои изглеждат решени да избягват нощната работа завинаги, казвайки, че тя не е необходима като част от обучението", се казва в протокола, добавяйки, че те "често реагират зле, ако консултант по трудова медицина им каже, че няма доказателства за дългосрочно състояние, несъвместимо с нощната работа".

Тя подчертава, че това има "значително и вредно въздействие върху колегите, които работят нощем" и изрази загриженост относно "няколко онлайн форума и приложения за чат, достъпни от лекари, в които се насърчават корекции в обучителните позиции, особено свързани с нощната работа". Форуми в социалните медии като Reddit показват лекари, които обменят съвети как да получат такива корекции.

В един пример, видян от "The Telegraph", лекар иска съвет как да докаже, че има дислексия и ADHD, за да получи "допълнително време" за изпитите си за обучение по вътрешни болести, след като му е казано, че ще трябва да предостави "диагностична оценка".

Удвояване на хората с увреждания

Снимка: iStock

От 2021 г. насам броят на лекарите с ADHD или друго обучително затруднение във Великобритания се е увеличил от 3549 на 6049. Около 4136 медици са заявили, че имат психично заболяване, докато по-малко от 250 са имали загуба на зрение. Други категории включват загуба на слуха, нарушения на говора, мобилност и ръчна сръчност, което представлява около 2000 души. Повече от 5000 лекари са имали друго увреждане, което не е посочено, обикновено дългосрочно състояние като епилепсия, рак или продължителен Covid. Други 1307 са заявили, че са с увреждания, но са предпочели да не дават подробности.

Увеличението на броя на лекарите с ADHD, аутизъм или психично заболяване е част от по-широка тенденция в цяла Великобритания, където подобни състояния са довели до удвояване на общия брой на хората с увреждания на възраст между 16 и 34 години до 3,3 милиона от 2014 г. насам. От тази група 1,2 милиона казват, че са с увреждания поради психично заболяване.