Зеленски проведе 30-минутен разговор с Ванс и Рубио: Какво си говориха?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и с държавния секретар Марко Рубио в кулоарите на церемонията по интронизацията на папа Лъв XIV. Това предаде Ройтерс, като се позова на източник от украинската делегация. В телеграм канала си Зеленски нарече срещата "добра". По-специално, той им е разказал за "нереалистичните условия", които Русия постави по време на преговорите в Истанбул.

JD Vance, Rubio, and Zelensky at the inaugural mass of Pope Leo XIV pic.twitter.com/pgjWUmFlS6