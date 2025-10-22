Зеленски: Ракетите "Томахоук" показаха - колкото по-далекобойни са оръжията ни, толкова по-готова е Русия да спре войната (ВИДЕО)

"Вече приключихме подготовката за предстоящите ни срещи с европейските партньори – важни събития, планирани за края на тази седмица". Това обяви в традиционното си вечерно обръщение украинският президент Володимир Зеленски. "Първо, ще бъде сключено силно и в много отношения напълно ново споразумение за нашите отбранителни способности – споразумение, което ще приложим като част от дългосрочните гаранции за сигурността на нашата държава и на целия ни народ. Все още е твърде рано да споделяме подробности – всичко ще се разкрие през седмицата", добави той.

"Второ, ние сме напълно единни с нашите партньори по отношение на дипломацията и съм благодарен на всички за тяхната подкрепа и принципни позиции – на всички страни, на всички лидери. Украйна отново изрази готовност да сложи край на войната. Проведохме среща с президента на Съединените щати и се споразумяхме да се опитаме да организираме диалога точно по този начин – по настоящата фронтова линия. Точно това беше сигналът, който президентът Тръмп предаде на своя екип. Той беше и обявен публично", заяви още Зеленски.

"Фронтовата линия може да стане основа на дипломацията. Вместо това Русия продължава да прави всичко възможно, за да се измъкне от дипломацията – и веднага щом въпросът за далекобойните възможности за нас – за Украйна – стана по-малко наложителен, интересът на Русия към дипломацията почти автоматично изчезна. Това показва, че именно този въпрос – въпросът за нашите далекобойни ударни възможности – може да е незаменим ключ към мира. Колкото по-голям е обсегът на Украйна, толкова по-голяма е готовността на Русия да сложи край на войната. Тези седмици потвърдиха това. Дискусията за ракетите „Томахок“ се оказа значителна инвестиция в дипломацията – ние принудихме Русия да разкрие, че именно ракетите "Томахоук" са картата, която те вземат насериозно. Ще продължим да работим с европейците и американците по въпроса за далекобойните способности. Въздушната отбрана, разбира се, е най-важният приоритет", категоричен бе украинският президент.

