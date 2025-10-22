Войната в Украйна:

Силно земетресение край о. Родос стресна и Турция

22 октомври 2025, 09:15 часа 195 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), цитирани от БТА.

По информация на EMSC трусът е бил на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла. 

Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция. 

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението. 

Припомняме, че на 22 август тази година на Родос бе регистрирано земетресение със сходен магнитуд - 4,2 по Рихтер. Епицентърът му бе 26 км от южното село Катавия на острова.

Спасиана Кирилова
