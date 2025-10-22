Психолог: Насилието започна преди около 30 години, набираше скорост и сега берем плодовете

Насилието започна да се генерира в обществото преди около 30 години, постепенно набираше скорост и сега берем плодовете на усилията си. Един насилник се отглежда - в семейството е имало агресия, независимо вербална или физическа. Случаите ще стават все повече, защото избива ескалацията на напрежението. Това каза психиатърът д-р Веселин Герев в ефира на Нова телевизия относно зачестилите случай на насилие и агресия сред подрастващите.

По думите му жените насилници стават все повече. „В психиката на подрастващите настъпват няколко кризи - сред тях на авторитетите, на приоритетите, важна е и споделената отговорност на родителите, те трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на своето дете", заяви психиатърът.

Колегата му д-р Велислава Донкина смята, че действително насилието се увеличава. "Не само родителите, но и обществото се държи като непораснало дете", отбеляза тя.

Според изследване на UNICEF България, проведено преди 5 години, всяко второ дете е било жертва на някоя от формите на насилие.

"Оказва се, че малчуганите не могат да се чувстват сигурни в дома си, в училище и на обществени места. Насилието и отговора му изисква координация между различни системи - правосъдие, училище, семейство, социални служби", каза Любомир Крилчев от UNICEF.

"Законодателството, което служи за превенция срещу насилието, в България е много добро, но не се прилага. МВР“, каза криминалистът Иван Савов.