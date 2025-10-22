Може да си загубите пенсията за инвалидност ако не внимавате с важен срок: Предупреждение от НОИ

За да не останете без инвалидна пенсия, трябва да внимавате кога си подавате заявление за преосвидетелстване (ТЕЛК) - за това предупреждават от НОИ. Кога ще продължи изплащането на инвалидната пенсия зависи от датата на подаване на заявлението за преосвидетелстване, подчертават от там.

Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза следва да уведомяват служебно съответните хора за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК срок на трайно намалена работоспособност. За да бъде даден човек преосвидетелстван, е необходимо той да подаде заявление-декларация за преосвидетелстване в съответната регионална картотека на медицинската експертиза.

С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение придобива датата, на която е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване на лицето:

Изплащането на инвалидната пенсия се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно - добавката за чужда помощ ;

; Когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването.

Посочените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления-декларации за преосвидетелстване, подадени от 2 декември 2025 г. нататък.

