Сами си отрязаха главите: Флорентино Перес решава дали да изгони двамата побойници от Реал Мадрид

След скандалите в Реал Мадрид, за които стана ясно през последната седмица, президентът на клуба Флорентино Перес може да вземе крайни мерки, за да върне спокойствието на "кралете". Според "OK Diario" последните провинени Орелиен Чуамени и Федерико Валверде ще понесат сериозни последствия след конфликта помежду им, който дори прати уругваеца в болница. През годините Перес е показал, че не му е чуждо да действа твърдо, а новият треньор на Реал Мадрид, който и да е той, също може да има роля в решението.

Чуамени и Валверде ще си понесат последствията

Според източника, Чуамени и Валверде ще понесат сериозно наказание след конфликта, който се разяри помежду им. То може да се изразява в глоба, да не играят известно време или направо да бъдат продадени. През годините Флорентино Перес е показал, че нищо не му пречи да се раязделя със свездите на Реал Мадрид, колкото и големи да са те. Така от "Сантиаго Бернабеу" си тръгнаха футболисти като Икер Касиас, Серхио Рамос и дори Кристиано Роналдо.

Новият треньор на Реал Мадрид ще има роля в решението

Около треньорския пост в Реал Мадрид е ясно само едно - Алваро Арбелоа няма да води "кралете" и през следващия сезон. За нов мениджър на отбора се спрягат много имена, но към момента най-близко сякаш е Жозе Моуриньо. Той е известен с това, че поставя клуба пред футболистите, независимо с какъв статут са те. Ако се наложи Чуамени и Валверде да си тръгнат от Реал Мадрид, французинът най-вероятно ще бъде продаден за около 80 милиона евро, а уругваецът - за около 100 милиона евро.

