Археолози откриха древно селище в Канада, което пренаписва историята

В Канада археолози откриха селище на местни жители датиращо отпреди приблизително 11 000 години, което е с повече от 6000 години по-рано от Великите пирамиди в Египет. Учените смятат, че откритието може да промени разбирането ни за ранната история на Северна Америка и да докаже съществуването на организирани общества в региона много по-рано, отколкото се смяташе досега. Това се съобщава в Daily Mail.

Откритото от археолозите древно селище в Канада

Древно селище е открито близо до Саскачеван в Западна Канада. По време на разкопки археолозите откриват каменни инструменти, останки от огнища и материали за изработка на инструменти. Това показва, че районът не е бил временен ловен лагер, а постоянно местожителство.

Изследователите са открили и слоеве от дървени въглища, което може да показва контролирано използване на огън от местните жители. Според учените това е в съответствие с устните традиции на коренното население за дългогодишни практики за управление на земята.

Още открития на учените

Археолози са открили останки от изчезнал вид бизон, Bison antiquus, масивно животно с тегло до два тона, което вероятно е било основната плячка на ловците по онова време.

Д-р Глен Стюарт от Университета на Саскачеван заяви, че откритието оспорва остарялата идея, че ранните коренни народи на Северна Америка са били чисто номадски.

„Доказателствата за дългосрочно обитаване и обработване на земята показват дълбоките исторически корени на тези общности“, отбелязва той.

Откритието може да предизвика нов дебат относно теорията на Беринг за заселването на Северна и Южна Америка, каза изследователят, тъй като то подкрепя устните традиции на коренното население, че техните предци са живели по тези земи в продължение на „безброй поколения“.

Въпреки че откритието е направено през 2025 г., наскоро то отново набра скорост в социалните медии, като потребителите го наричат ​​„забележително“ за разбирането на човешката история от края на ледниковия период.

Учените вече сравняват значението на находката с такива известни исторически забележителности като Стоунхендж във Великобритания, Гьобекли тепе в Турция и египетските пирамиди.

Откритието хвърли съмнение върху теорията за номадските племена в Америка. Археологът Дейв Рондо призна, че е усетил „тежестта на поколенията“ по време на разкопките, когато е видял културните слоеве под почвата.

„Това откритие може напълно да промени разбирането ни за ранните местни цивилизации в Северна Америка“, казва той.

Изследователите предполагат, че мястото може да е било ловен комплекс за бизони. Такива системи са използвали естествен терен, специални проходи и стръв, за да принудят стадата да бъдат принудени към капани или към скали.

Лидерът на коренното население в Стърджън Лейк, Кристин Лонгджон, нарече откритието доказателство, че историята на коренното население в региона е много по-стара от официално признатата.

„Всеки камък и всеки артефакт свидетелства за силата на нашите предци. Ние не просто си възвръщаме историята – ние си възвръщаме полагащото ни се място в нея“, казва тя.

