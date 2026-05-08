Учени: Осми континент се крие под дъното на Тихия океан

Геолози потвърдиха границите на Зеландия, потопена сушата в Тихия океан, известна като осмия континент на Земята. Близо 95% от територията ѝ е скрита под водата. В южната част на Тихия океан учените най-накрая откриха местоположението и границите на Зеландия - огромна потопена сушата, все по-често наричана осмият континент на Земята. Почти цялата тази сушата е скрита под водата, като само малка част се издига над повърхността на океана. Това съобщи изданието Earth.com.

Осмият континент

Учените изчисляват, че Зеландия покрива приблизително 5 милиона квадратни километра, което я прави една от най-големите континентални форми на планетата. Въпреки това, приблизително 95% от тази сушата е под вода. Само няколко района, включително Нова Зеландия, се издигат над океана.

Изследователите смятат, че Зеландия се е образувала след разпадането на Гондвана, древният суперконтинент, който е обхващал днешна Африка, Южна Америка, Антарктида, Австралия и част от Азия. Според учените, преди приблизително 85 милиона години тази земна маса е започнала да се отделя от Западна Антарктида, а по-късно и от Австралия.

С движението на тектоничните плочи, земната кора в региона постепенно се изтънявала и охлаждала. Това довело до потъване на значителна част от континента под морското равнище. В продължение на десетилетия геолозите предполагаха, че подводните хребети и плата в тази част на Тихия океан биха могли да бъдат останки от отделен континент. Окончателното потвърждение на тази теория обаче дълго време оставаше неуловим.

Ново изследване помогна да се промени разбирането ни за Зеландия. Учените използваха геохронология – метод за определяне на възрастта на скалите чрез радиоактивен разпад. Те също така изследваха магнитни аномалии и анализираха скални проби, извлечени от океанското дъно.

„Чрез датиране на тези скали и изучаване на магнитните аномалии, които те представляват, успяхме да картографираме основните геоложки единици в Северна Зеландия“, обясняват изследователите.

По време на проучването учените открили пясъчник, вулканични камъчета и базалтова лава, вариращи по възраст от ранната креда до еоцена. Магнитните данни също разкриха следи от древна вулканична дейност, което помогна за по-точното определяне на границите на континента.

Според изследователите тези резултати потвърждават, че Зеландия не е случаен фрагмент от океанската кора, а отделна континентална структура със свои собствени геоложки характеристики.

Учените отбелязват, че изучаването на Зеландия помага за по-доброто разбиране на процесите на движение на тектоничните плочи, формирането на континентите и промените в земната повърхност в продължение на милиони години. Освен това, изследването на този регион може да доведе до нови данни за древните климатични промени и еволюцията на океана.

Въпреки тези нови открития, голяма част от Зеландия остава слабо проучена. В бъдеще учените планират да използват дълбоководни сондажи и сеизмични изображения, за да проучат по-нататък скрития континент.

