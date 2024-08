Зеленски: Русия трябва да усети последиците от войната (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия трябва да "почувства" последиците от своята война, докато голямото украинско нахлуване през руската граница трае вече трети ден.

Във вторник сутринта прокиевските сили нахлуха в югозападната Курска област на Русия, като според руската армия са разположили около 1000 войници и повече от две дузини бронирани машини и танкове.

Още: Украйна е завзела повече територии за 48 часа, отколкото в цялото контранастъпление в лятото на 2023 г.: The Telegraph

Това изглежда е най-значителната украинска атака в Русия от началото на войната, като независими анализатори предполагат, че киевските войски са навлезли на 10 км. навътре в Русия.

"Русия докара войната на наша земя и трябва да усети какво е направила", каза Зеленски във вечерното си обръщение, без да споменава директно офанзивата.

"Украинците знаят как да постигат целите си. А ние не избрахме да постигаме целите си във войната", добави той.

Today, I held an extended meeting with our foreign affairs team regarding our interaction with NATO – both with the Alliance as a whole and specifically with our neighboring NATO member countries.



It is evident that together we can add more security and stability to our region… pic.twitter.com/M27X2S019m