Зеленски: Руснаците няма къде да се скрият, Сибир вече е в обсега на ударите ни

"Отбелязваме поредно постижение на нашите украински сили за отбрана: беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост, при това на значително разстояние - над 2500 километра. Той се намира в Тоболск, в Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите прецизни удари." Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение снощи, 10 август, разпространено в социалните мрежи. "Това е много значимо постижение на нашите украински военни. Благодаря на всички за точността. Ще има още украински прецизни удари, за да покажем на Русия и на руския народ, че е необходим мир", добави президентът.

По думите му данните от вътрешните социологически проучвания в Русия показват, че броят на хората там, които искат войната да приключи, расте. Именно затова, каза той, украинските атаки ще станат още по-осезаеми, за да може да разберат Владимир Путин и неговото обкръжение в Кремъл, че "няма друга алтернатива освен мир".

"За първи път в историята на Русия, тя няма сигурен стратегически тил. И за първи път тя не е в състояние да воюва без доставките от Северна Корея", каза още Зеленски.

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Както беше съобщено, на 10 август украинските дронове са поразили нефтохимическия комплекс "Тоболскнефтехим" в Тоболск, Тюменска област в Русия.

Междувременно стана ясно днес, че е избухнал пожар в нефтопреработвателната фабрика на "Роснефт" в Комсомолск на Амур, Хабаровския край на Русия. В същото време гори и рафинерия в Орск, Оренбургска област. Все още не се съобщават причините за пожара.

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