Левски уреди млад българин от Трета лига

Левски все по-често се обръща към млади български таланти на трансферния пазар. Само това лято, "сините" взеха юношите Огнян Владимиров и Стивън Стоянчов в първия отбое и привлякоха Адриан Райчев под наем от италианския Пиза. Сега Левски се запасява с още един млад роден талант. Става въпрос за вратаря Алекс Койнов, който пристига от третодивизионния Димитровград.

"Младият страж премина в отбора на Левски"

За момента 18-годишният Алекс Койнов ще се състезава за втория отбор на Левски. За трансфера му на "Герена" съобщиха от Димитровград: "Вратарят на ФК Димитровград 1947 Алекс Койнов направи важна крачка в своето футболно развитие. Младият страж премина в отбора на Левски София, където ще бъде част от дублиращия отбор на "сините". Алекс остави отлични впечатления с изявите си под рамката на вратата на димитровградчани. През изминалия сезон той неведнъж демонстрира увереност, рефлекс и характер, като с намесите си помогна на отбора в редица срещи.

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"Сега пред Алекс се открива ново предизвикателство"

Алекс е част от школата на Бригада Димитровград, след което преминава в отбора на Димитровград 1947. Сега пред Алекс се открива ново предизвикателство и възможност да продължи развитието си в един от най-големите футболни клубове в България. Пожелаваме му здраве, много труд, увереност и още безброй спасени топки!" Койнов може да дебютира за втория отбор на Левски съвсем скоро. Дубълът на "сините" играе срещу този на Септември София на 15 август, събота. Срещата е от третия кръг на Югозападната трета лига.

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