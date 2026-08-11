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Руски фейк: Полша отрече украинец да е нападнал тийнейджър

11 август 2026, 11:26 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Руски фейк: Полша отрече украинец да е нападнал тийнейджър

Нападателят на полския тийнейджър не е бил украинец, а поляк. Това заяви в официално изявление полското Министерство на вътрешните работи след като в социалните мрежи започнаха да се разпространяват много съобщения, че нападението е било извършено от украински гражданин. От министерството заявиха, че става дума за руска дезинформация, съобщи RMF24. "Това е лъжа. Нападателят на 15-годишното момче в Каменна Гора е бил поляк, а не украинец. Жертвата също е полски гражданин. Преди да разпространяваме отново невярна информация, си струва първо да проверим фактите от надежден източник", каза говорителката на полското Министерство на вътрешните работи Каролина Галецка.

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Трагичният инцидент се е разиграл на 7 август в Каменна Гора, Долна Силезия, където 15-годишното момче е било намушкано във врата с нож и е загубило много кръв. То е оперирано, но все още състоянието му е тежко и се бори за живота си. 

В многобройни коментари в интернет се казваше, че полицията умишлено не разкрива националността на заподозрения, защото бил украинец. От полицията заявиха, че са задържали двама 16-годишни младежи, от които единият по-късно е бил освободен.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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