Китайци и турци устремени към златни визи в Гърция

Китайци и турци водят в класацията по закупуване на скъпи имоти в Гърция с цел да получат златна виза, предава БНР. Всеки втори чужденец, който получава златна виза за пребиваване, е китайски гражданин. Праговете за инвестиране в имоти са 800 хиляди евро за районите на Атина, Солун и островите Миконос и Санторини. За останалите региони на Гърция инвестицията за златна виза е 400 хиляди евро. Минималната площ на тези имоти е от 120 квадратни метра. Още: След ЕК и ЕП с остра позиция по схемата "гражданство срещу пари"

Печелят свободно движение в Европа

Основното предимство от такава инвестиция е право на престой в Гърция и свободно движение в европейските страни. Част от инвестициите са в бизнес обекти. Бързо нараства и интересът от страна на турските граждани, отчитат гръцките власти. Турците желаят да изнесат капитала си на фона на икономическата нестабилност в страната им. Турците са с особен интерес в Северна Гърция, но и към големите градове на страната. След началото на военния конфликт с Палестина израелците увеличиха интереса си към недвижими имоти предимно в района на Солун, но и по гръцките острови. Много от тях се преместиха да живеят за постоянно в Гърция. Граждани на Иран, Ливан и Египет също влагат средства в закупуване на недвижими имоти. Интересът към златна виза от страна на страни извън Евросъюза покачи цената на скъпите имоти. Още: И Испания премахва "златните визи"