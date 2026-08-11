Кабинетът "Радев":

Китайци и турци устремени към златни визи в Гърция

11 август 2026, 11:27 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Китайци и турци устремени към златни визи в Гърция

Китайци и турци водят в класацията по закупуване на скъпи имоти в Гърция с цел да получат златна виза, предава БНР. Всеки втори чужденец, който получава златна виза за пребиваване, е китайски гражданин. Праговете за инвестиране в имоти са 800 хиляди евро за районите на Атина, Солун и островите Миконос и Санторини. За останалите региони на Гърция инвестицията за златна виза е 400 хиляди евро. Минималната площ на тези имоти е от 120 квадратни метра. Още: След ЕК и ЕП с остра позиция по схемата "гражданство срещу пари"

Печелят свободно движение в Европа

Основното предимство от такава инвестиция е право на престой в Гърция и свободно движение в европейските страни. Част от инвестициите са в бизнес обекти. Бързо нараства и интересът от страна на турските граждани, отчитат гръцките власти. Турците желаят да изнесат капитала си на фона на икономическата нестабилност в страната им. Турците са с особен интерес в Северна Гърция, но и към големите градове на страната. След началото на военния конфликт с Палестина израелците увеличиха интереса си към недвижими имоти предимно в района на Солун, но и по гръцките острови. Много от тях се преместиха да живеят за постоянно в Гърция. Граждани на Иран, Ливан и Египет също влагат средства в закупуване на недвижими имоти. Интересът към златна виза от страна на страни извън Евросъюза покачи цената на скъпите имоти. Още: И Испания премахва "златните визи"

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имоти Гърция китайци златна виза
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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