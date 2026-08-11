Южна Корея отряза искането на Зеленски за оръжия и ПВО на фона на севернокорейската заплаха

Южна Корея е отказала оръжия и системи за противовъздушна отбрана на Украйна. Страната ще продължи да доставя само хуманитарна помощ на Украйна и няма планове да доставя смъртоносни оръжия или ПВО, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски изрично е поискал такива на фона на разполагането на нови севернокорейски войски в Русия. Това е заявил високопоставен служител на Министерството на външните работи на Южна Корея пред The Korea Times.

"Доставките на отбранително оборудване от Южна Корея за която и да е държава винаги са се извършвали в съответствие с националното законодателство. Правителството е предоставяло подкрепа на Украйна в различни области, включително енергетика, инфраструктура, здравеопазване и образование, и ще продължи да обмисля мерки за подпомагане на Украйна във възстановяването на мира и реконструкцията", е пояснил дипломатът пред изданието.

Изявлението идва на фона на призивите на Зеленски за задълбочаване на сътрудничеството и предоставяне на отчаяно необходимото отбранително оборудване след като стана ясно, че Северна Корея е изпратила нови между 30 000 и 50 000 севернокорейски войници в Русия, които се предполага, че ще участват във войната срещу Украйна.

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"В Южна Корея има законово ограничение съгласно Конституцията; това е техен избор. Но ние бихме искали сътрудничество и разчитаме на него. Нашите дипломати преговарят", заяви по-рано Зеленски. Южнокорейският дипломат обаче е отказал да потвърди дали действително се водят дипломатически разговори с Украйна по този въпрос.

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