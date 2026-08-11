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Телеком магазините се превръщат в ключови точки за рециклиране: Всеки пети българин е връщал старо устройство в магазин на оператор

11 август 2026, 11:08 часа 1338 прочитания 0 коментара
Снимка: Shutterstock
Телеком магазините се превръщат в ключови точки за рециклиране: Всеки пети българин е връщал старо устройство в магазин на оператор

Проучване на Yettel разкрива как българите се разделят с ненужните устройства и какво ги мотивира да ги предадат за рециклиране

Колкото по-малък е един електронен продукт, толкова по-лесно може да се подцени отпадъкът, който остава след края на употребата му. Именно затова кабелите, зарядните и слушалките са добър показател за реалните навици на потребителите.

Моментната картина у нас изглежда противоречива. 34% от българите предават старите си аксесоари за рециклиране – над четири пъти повече от дела на хората, които рециклират старите си смартфони. В същото време 22% все още ги изхвърлят с общия битов отпадък, а всеки четвърти пази ненужните кабели и зарядни като резервни.

Данните са от скорошно проучване на Yettel, което за пета поредна година проследява нагласите на хората у нас към устойчивата употреба на мобилните устройства и електронните отпадъци.

Справката подсказва и какво може да стои зад това поведение – не всички знаят как да постъпят със старите аксесоари. На въпроса „Къде бихте ги изхвърлили?“ 12% от потребителите отговарят „Не знам“. Същевременно 15% посочват, че биха ги оставили в специализирания контейнер в своя офис. Това показва колко важни са не само информацията, но и удобните възможности за предаване на електронни отпадъци.

Телеком магазините – достъпна точка за предаване на стара техника

Една от достъпните опции са специализираните контейнери в магазините на телеком операторите. Всеки пети български потребител (20%) вече е използвал подобен пункт, за да се освободи от старо устройство, а 73% от хората са наясно, че мобилните оператори предоставят услуги за рециклиране на стари мобилни устройства.

Така търговските обекти на операторите се превръщат в едни от ключовите места, на които хората могат лесно да предадат ненужна техника и аксесоари. От 2008 г. във всички магазини на Yettel има специализирани пунктове за електронни отпадъци. Само през изминалата година в тях са събрани 3100 кг дребни електроуреди.

В последните няколко години операторът популяризира темата за електронните отпадъци в страната и чрез образователната инсталация „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“. През 2024 и 2025 г. посланието ѝ е достига до над 1 млн. души в страната, а събраните електронни отпадъци са над 1500 кг. Инсталацията представлява огромно нощно шкафче и разказва за пътя на електронните устройства по атрактивен и въздействащ начин. Освен това функционира и като пункт за събиране на стари употребявани електронни устройства, кабели и аксесоари.

Какво мотивира потребителите да се освободят от старите телефони

В сравнение с потребителите в големите европейски държави (по данни от проучване на GSMA) българите пазят по-малко неизползвани телефони. 42% от хората у нас не съхраняват нито едно старо мобилно устройство вкъщи, докато сред европейските потребители този дял е 21%.

Възможността да получат добра сума за стария смартфон би мотивирала най-голям дял от българските потребители – 35% – да се разделят с устройство, което вече не използват. Сред най-важните фактори за това решение е и сигурността на личните данни. Почти всеки трети посочва, че би се възползвал от такава възможност, ако е сигурен, че информацията бъде заличена правилно.

За всеки четвърти потребител значение имат удобството на процеса и възможността да получи помощ при прехвърлянето на данните към новото устройство. Екологичните и социалните мотиви също играят роля – 16% от хората биха предали старото си устройство, ако знаят, че така така допринасят за опазването на природата, а 15% – ако са сигурни, че по този начин помагат на друг човек.

Yettel развива различни решения, с които насърчава по-дългата употреба и правилното предаване на мобилните устройства. Компанията предлага удължена гаранция за смартфони и смартчасовници, собствен сертифициран сервиз и дистанционна диагностика през мобилното си приложение. Целта е потенциалните проблеми да бъдат откривани навреме, а устройствата да останат в употреба по-дълго, вместо да бъдат подменяни при първата неизправност.

За периода от 2022 до 2025 г. компанията е предотвратила попадането на над 159 тона електронни отпадъци на сметищата. Така Yettel предсрочно надхвърля заложената в стратегията си за устойчиво развитие цел до 2028 г. да отклони поне 127 тона електронни отпадъци от неправилно изхвърляне.

Yettel
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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