Украйна свива въздушния обръч около двореца на Путин. Русия ударно прави балистични ракети и дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинската армия постепенно унищожава обекти на руската противовъздушна отбрана (ПВО) в района на руския курорт Геленджик, който е известен като дом на т.нар. дворец на Владимир Путин. Това отбелязва в свой материал опозиционното руско издание The Moscow Times, като отчита следното – през последните няколко дни първо беше унищожена скъпа система за електронно заглушаване, а след това – ПВО система С-400 - ОЩЕ: Украинска атака и дим недалеч от Двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

Magyar confirmed @usf_army took out an S-400 Triumph system in yesterday's Gelendzhik strike. The position burned for three hours. USF also destroyed four other Russian air defense systems overnight plus three shadow fleet ships in the Black Sea. https://t.co/8hSTS0IIBo pic.twitter.com/qyT4OWtF5o — WarTranslated (@wartranslated) August 9, 2026

Дворецът на Путин се намира на брега на Черно море, на около 20 километра от Геленджик. Комплексът с площ от 17 700 квадратни метра придоби широка известност след разследване на Алексей Навални. Имотът включва църква, хокейна пързалка, киносалон, караоке/наргиле салон, бирария, билярдна зала, няколко ресторанта, плувен басейн, аква дискотека, спа център, сауни, турски бани, собствени съоръжения за преработка на месо и риба, зеленчуци и десерти, склад за лечебна кал, библиотека, музикален салон, хеликоптерна площадка. Над двореца има забранена за полети зона, а 700-те хектара от имота са официално собственост на ФСБ – ОЩЕ: Навални отговори на атаката срещу него с голямо разследване за "двореца на Путин"

Война, а не мир

Дали тези украински действия са още един опит за натиск срещу руския диктатор да спре пълномащабната война е въпрос на спекулации. Но доста интересно изказване за технологичното развитие на войната и как буквално има глад за военни иновации направи бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни, сега посланик на Украйна във Великобритания. Залужни предупреди, че през тази година Украйна е използвала кажи-речи всяко по-известно оръжие в арсенала на НАТО срещу Русия, с известни изключения (ядрено оръжие, изтребители пето поколение като F-35, самолетоносачи, подводници), но Руската федерация разработва и прилага доста често ефективни мерки за елиминирането на ефекта от всички използвани оръжия. Украинският генерал от запаса даде примери през годините – американските системи за залпов огън HIMARS освободиха Херсон през есента на 2022 година, а украинските гаубици "Богдана" и френските Caesar (Цезар) освободиха Змийския остров. Месец по-късно тези оръжия вече бяха на практика безполезни:

Former Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi:



In 2026, Ukraine has used every type of weapon—except perhaps Tomahawks, nuclear weapons, aircraft carriers, and F-35 aircraft that are in NATO’s arsenal—and it has applied the doctrines for their use.… pic.twitter.com/kTjEXzunZs — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Тенденцията бързо да се стига до противодействие на ново оръжие засяга и двете страни. Зам.-ръководителят на Главното управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибитски предупреди, че Русия усилено действа да развие своя еквивалент на Starlink – сателитите "Рассвет". Пред РБК Скибицки каза, че през март 2026 година Москва е изстреляла вече 16 сателита и мисли през 2027 година да ги увеличи до 292, а през 2035 година – до 924. Засега "Рассвет" действа като сателит минава над Украйна и съответно Украйна усилено работи за контрамерки.

Отделно Скибицки добави, че Русия хвърля повече сили в производството на балистични ракети и статистиката сочи, че използваните руски балистични и свръхзвукови ракети срещу цели в Украйна постоянно се увеличават. По думите на Скибицки, Русия вече е изпълнила годишния си план за производство на свръхзвуковите ракети "Циркон" и противокорабните "Оникс" - 33 и 60 съответно, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) публикува още статистика за руските ракети. Прави впечатление, че само през юли целта на руснаците е била да направят 60 балистични ракети "Искандер-М" и това даже е надвишено с малко, а оценката е, че в резерв Русия е имала 100 такива ракети – 61 през април, 107 през май, 134 през юни и 198 през юли 2026 година. Целта е през идващата зима Русия да нанесе такива удари по енергийната и ВиК системите на Украйна, че да я пречупи и тя да се предаде – Кремъл няма да води смислени мирни преговори, докато Владимир Путин вярва, че може да постигне целите си по военен път, смятат експертите на ISW. Освен това, Русия увеличава производството на дронове с реактивни двигатели "Геран-4" и "Геран-5" (модификации на "Шахед"), като само през август руският план е да произведе 11 000 дрона от сериите на "Геран" (1-5) плюс "Харпия" и "Гербер". Дроновете с реактивни двигатели са по-скъпи, имат нужда от повече гориво и заради това обсегът им е по-малък от другите далекобойни безпилотни машини – ОЩЕ: "Мадяр": Заради Запада не успяхме да ударим Крим 7 пъти по-мощно, Русия ще стреля с 200 балистични ракети наведнъж

Във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Русия вече не може да се справи с Украйна без да вика на помощ севернокорейски войници и взема севернокорейски балистични ракети. В руския телевизионен ефир вече все по-често се забелязват материали за Северна Корея и живота там. "За пръв път в историята Русия тя няма сигурен стратегически тил. За първи път те не могат да водят война без помощ от Северна Корея", каза украинският президент. Зеленски добави и, че Украйна разполага с вътрешни данни за увеличаващ се брой руснаци, които искат войната да спре – ОЩЕ: Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

Russian TV has aired an extremely flattering report about life in North Korea



They’re not even hiding anymore what awaits Russians very soon.



Just listen to this touching story about a little backpack! Pyongyang was in tears… pic.twitter.com/ZTiIliHhb6 — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

Същевременно, ново проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS) за периода 16 – 31 юли сочи, че 82% от украинците вярват в различна степен, че Украйна ще спечели войната. 59% от тях са абсолютно убедени в това, а само 3% казват, че Русия ще победи. За ситуацията на фронта сега, 39% смятат, че в полза на Украйна, докато 7% считат, че е в полза на Русия, а 32% са на мнение, че няма предимство за нито една от двете страни. 22% нямат мнение. Същевременно 39% от украинците смятат, че войната ще продължи минимум до втората половина на 2027 година и дори по-нататък, а само 22% очакват войната да свърши през тази година. Интересното е, че украинците са като цяло все още оптимисти за бъдещето – според проучването 63% от украинците вярват, че до 10 години Украйна ще е член на ЕС и с добре развиваща се икономика. 23% смятат, че Украйна може да се разпадне.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 90 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 10 август е имало 212 бойни сблъсъка спрямо 254 на 9 август. Руснаците са хвърлили 255 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 23 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3240 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 631 FPV дрона, което е с около 330 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-трудният участък на фронта за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация е направлението от Торецк към Константиновка – 26 руски пехотни атаки са станали там. 25 са отбитите югозападно от това направление руски пехотни атаки, в Покровското направление. Още 15 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, северно от Константиновка, а 10 – в Лиманското направление, северно от Славянското. 12 руски пехотни атаки са извършени в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от града.

Ukraine's Azov Brigade says its unmanned systems battalion destroyed a Russian military transport column nearly 20 km behind the line of contact. The strike shows Ukrainian drone reach extending deeper into the rear, where Russian forces had apparently expected greater safety.… pic.twitter.com/lmryg7C7Yr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

ISW продължава във втори пореден дневен обзор да отразява твърдения на Z-канали, че руската армия е близо до това да обгради украинските части при Вовчанск и Велики Бурлук. Американският мозъчен тръст е категоричен – между най-близките потвърдени с геолокализирани видеокадри позиции на руските части в тези две направления в Харковска област има поне 45 километра разстояние. ISW обръща внимание и на публикации от 9 август на Z-канала "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. В публикациите се посочва, че в Лиманското направление нещата се развиват негативно за руската армия и това ѝ пречи да надгради някои тактически успехи в Славянското направление (уж село Рай-Олександровка е изцяло превзето от руснаците), с което скоро да започне същинската операция по превземане на Славянск. А геолокализирани видеокадри на руски обстрели по украински войници и позициите им в Константиновка показват, че украински части са напреднали в западната част на града, докато 24-та украинска бригада предупреждава и за натрупване на руски войници и техника в Часов Яр с цел най-после, след 3 години градът да бъде изцяло превзет и Константиновка да бъде атакувана от североизток по-масирано:

Russian troops are building up for assaults around Chasiv Yar, concentrating infantry in basements and ruins, Ukraine's 24th Brigade says. Ukrainian troops and adjacent units are hitting Russian personnel, shelters and equipment across the sector. #Ukraine pic.twitter.com/IJ6jflovJi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

Извесният военен анализатор Роб Лий обаче казва, че отделни малки руски щурмови групи са стигнали до югоизточната част на Добропиля и северно от Нови Донбас. Мината и сметището при Черниговка ще са отправна точка за руски щурмови групи и руски оператори на дронове в операцията Добропиля да бъде превзета, смята той. "Рибар" обаче предупреждава, че украински позици все още има между Шевченко, Билицко и Родинско, т.е. южно от Добропиля.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла свръхзвукови ракети "Циркон", балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 (вторите са севернокорейски) и 120 далекобойни дрона. Няма уточнение колко точно са изстреляните ракети, но военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров съобщи за 10 руски ракети от различни видове, изстреляни срещу областта. Според украинските ВВС са свалени 98 далекобойни дрона, има удари от руски ракети и дронове на 21 места в Украйна – няма допълнителна информация какви места и за броя на ракетите. Украинският президент Володимир Зеленски информира в профилите си в социалните мрежи, че севернокорейски балистични ракети КН-23 са обстреляли Запорожие, както и че в Киев е уцелена болница. Шестима души общо са загинали, 15 са ранени, добавя той, като по-рано Иван Федоров съобщи за 5 загинали в Запорожка област. За Киев руското военно министерство твърди, че руските ракети и дронове са уцелили терминал на "Нова поща", голям склад ("Киев-3"), където имало до 15 000 дрона, а в Запорожие – завода "Запорожстал". За нищо от това няма потвърждение с геолокализирани видеокадри и снимки. В Херсон и Харков, по думите на Зеленски, са уцелени ел. подстанции, а украинската спешна служба съобщава в официалната си страница във Facebook за трима загинали и 5 ранени в Днепропетровска област след руския обстрел – ОЩЕ: Удар след удар в Русия: Склад на Wildberries, рафинерия, ТЕЦ. Жертви на руски ракети в Запорожие и Киев (ВИДЕО)