Счупена съблекалня и мръсно бельо в мивката: Дубълът на Левски възмути Беласица (СНИМКИ)

Голям скандал се разрази след двубоя между втория отбор на Левски и Беласица Петрич от втория кръг на Югозападната Трета Лига. „Сините“ спечелиха гостуването си на стадион „Цар Самуил“ с 5:4, но възмутиха домакините с поведението си извън терена. Причината е, че играчите на столичани са нанесли имуществени вреди на своята съблекалня, а за капак са оставили и мръсно бельо в една от мивките.

Ръководството на Беласица излезе с ироничен пост в социалните мрежи

От Беласица публикуваха снимки от съблекалнята за гости, на които се виждат щетите нанесени от играчите на родния гранд. Под фотосите пък петричани написаха, че футболистите на „сините“ са пример за възпитание и подражание, а също така са напълно достойни да защитават емблемата на Левски.

„Вие сте напълно достойни да защитавате емблемата на Левски“

„Освен победа с 4:5, дубълът на Левски ни остави и подаръци – увредено имущество в съблекалнята на гостите и… мръсно бельо в мивката. Научени сме да приемаме комплиментите с благодарност, но в случая няма как да не се възмутим от тяхната благодарност към гостоприемството на Беласица. Браво, момчета! Вие сте пример за възпитание, подражание и напълно достойни да защитавате емблемата на Левски!“, написаха от Беласица.

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