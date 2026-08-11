Млад мъж пострада на Витоша, повикаха въздушна линейка

Инцидент с млад мъж на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. В понеделник (10 август) е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС. Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка.

ОЩЕ: Само за ден: Три успешни мисии за въздушните линейки у нас

Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница.

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС за БТА.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.