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Млад мъж пострада на Витоша, повикаха въздушна линейка

11 август 2026, 10:58 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСМПВ
Млад мъж пострада на Витоша, повикаха въздушна линейка

Инцидент с млад мъж на Витоша. Повикана е въздушна линейка, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. В понеделник (10 август) е получен сигнал за млад мъж с травма на двата крака вследствие на падане в района на Резньовете на Витоша, където има катерачни маршрути, обясниха от ПСС. Спасителите са преценили, че случаят е спешен, и са поискали въздушна линейка.

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Поради трудния терен се е наложило пострадалият да бъде изведен на по-равно място и след това да бъде качен на хеликоптера. Отведен е в болница. 

Други две акции са провели спасителите в района на Боровец, по-точно в байк парка. Инцидентите са били с велосипедисти. В единия случай става въпрос за травма на ръка, а в другия – на крак, уточниха от ПСС за БТА.

Към момента условията за туризъм в планините са добри. Температурите са 15–20 градуса, духа слаб вятър по по-високите части.

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Витоша въздушна линейка пострадал турист
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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