Опитал се да избута патрулка: Издирват българин в Гърция

Гръцката полиция издирва български гражданин, който е шофирал в насрещното движение и при опит да бъде спрян е се опитал да избута полицейски автомобил. Униформените са стреляли по гумите на колата, но водачът е успял да избяга. Инцидентът е станал в Гърция, като полицията вече разполага с личните данни на издирвания, съобщава БНР. Още: Шофьор на камион причини катастрофа и избяга

Информацията за него е предадена на полицейските патрули в страната, както и на граничните пунктове. При опита на служителите на реда да спрат автомобила водачът не се е подчинил и е предприел маневра към полицейската кола. След като опитът му да я удари и измести не е успял, полицаите са произвели изстрели по гумите, за да принудят автомобила да спре. Въпреки това водачът е успял да се отдалечи и към момента е обект на полицейско издирване. Още: Дрогиран и с фалшиви номера: Моторист се опита да избяга от полицията