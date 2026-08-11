Кабинетът "Радев":

Опитал се да избута патрулка: Издирват българин в Гърция

11 август 2026, 10:56 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Опитал се да избута патрулка: Издирват българин в Гърция

Гръцката полиция издирва български гражданин, който е шофирал в насрещното движение и при опит да бъде спрян е се опитал да избута полицейски автомобил. Униформените са стреляли по гумите на колата, но водачът е успял да избяга. Инцидентът е станал в Гърция, като полицията вече разполага с личните данни на издирвания, съобщава БНР. Още: Шофьор на камион причини катастрофа и избяга

Информацията за него е предадена на полицейските патрули в страната, както и на граничните пунктове. При опита на служителите на реда да спрат автомобила водачът не се е подчинил и е предприел маневра към полицейската кола. След като опитът му да я удари и измести не е успял, полицаите са произвели изстрели по гумите, за да принудят автомобила да спре. Въпреки това водачът е успял да се отдалечи и към момента е обект на полицейско издирване. Още: Дрогиран и с фалшиви номера: Моторист се опита да избяга от полицията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гърция български граждани патрулка избягал шофьор
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес