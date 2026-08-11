Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Зеленски се подигра на Путин: Русия вече не може да се бие без Северна Корея. Украинците вярват в победата - проучване (ВИДЕО)

11 август 2026, 11:07 часа 1014 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски се подигра на Путин: Русия вече не може да се бие без Северна Корея. Украинците вярват в победата - проучване (ВИДЕО)

"За пръв път в историята Русия тя няма сигурен стратегически тил. За първи път те не могат да водят война без помощ от Северна Корея". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение - Още: Ким Чен Ун направил 22 милиарда долара от войната на Путин в Украйна

По думите на Зеленски, Путинова Русия вече не може да издържа да се бие с Украйна без помощ от Северна Корея - както като войници, така и като оръжия, на първо място балистичните ракети КН-23. И не само - Русия търси и севернокорейци, които да работят в задъхващата се заради липса на достатъчно кадри руска икономика. А кадри няма, защото измират в Украйна или бягат зад граница - Още: Севернокорейската ракета, която уби цяло семейство в Украйна, е пропуснала целта с цели 15 км

Освен това, в руския телевизионен ефир вече все по-често се забелязват материали за Северна Корея и живота там. Дали не е защото трябва руснаците да се подготовят, че ще живеят както в Северна Корея, иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA - ОЩЕ: Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същевременно, ново проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS) за периода 16 – 31 юли сочи, че 82% от украинците вярват в различна степен, че Украйна ще спечели войната. 59% от тях са абсолютно убедени в това, а само 3% казват, че Русия ще победи. Какво виждат украинците за бъдещето си - вижте ОЩЕ: Украйна свива въздушния обръч около двореца на Путин. Русия ударно прави балистични ракети и дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Северна Корея КНДР севернокорейци Володимир Зеленски война Украйна севернокорейски войници
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес