Зеленски се подигра на Путин: Русия вече не може да се бие без Северна Корея. Украинците вярват в победата - проучване (ВИДЕО)

"За пръв път в историята Русия тя няма сигурен стратегически тил. За първи път те не могат да водят война без помощ от Северна Корея". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение - Още: Ким Чен Ун направил 22 милиарда долара от войната на Путин в Украйна
По думите на Зеленски, Путинова Русия вече не може да издържа да се бие с Украйна без помощ от Северна Корея - както като войници, така и като оръжия, на първо място балистичните ракети КН-23. И не само - Русия търси и севернокорейци, които да работят в задъхващата се заради липса на достатъчно кадри руска икономика. А кадри няма, защото измират в Украйна или бягат зад граница - Още: Севернокорейската ракета, която уби цяло семейство в Украйна, е пропуснала целта с цели 15 км
Освен това, в руския телевизионен ефир вече все по-често се забелязват материали за Северна Корея и живота там. Дали не е защото трябва руснаците да се подготовят, че ще живеят както в Северна Корея, иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA - ОЩЕ: Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)
Russian TV has aired an extremely flattering report about life in North Korea— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026
They’re not even hiding anymore what awaits Russians very soon.
Just listen to this touching story about a little backpack! Pyongyang was in tears… pic.twitter.com/ZTiIliHhb6
Същевременно, ново проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS) за периода 16 – 31 юли сочи, че 82% от украинците вярват в различна степен, че Украйна ще спечели войната. 59% от тях са абсолютно убедени в това, а само 3% казват, че Русия ще победи. Какво виждат украинците за бъдещето си - вижте ОЩЕ: Украйна свива въздушния обръч около двореца на Путин. Русия ударно прави балистични ракети и дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)