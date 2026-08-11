Като нашето мяу: Ловци зърнаха мистериозна голяма котка край Варшава

В полската община Голимин-Осьродек, недалеч от Варшава, местните власти призоваха жителите да избягват близката гора, след като ловци забелязали голямо животно, наподобяващо пума. Информацията беше потвърдена от Кшищоф Сосновски, говорител на общинския кризисен център, съобщиха полските медии. По думите му ловците видели животното през оптическия прицел на пушката си по време на нощен лов в ранните часове на 7 август. След това районът бил претърсен, като били открити следи, за които хора, запознати с разпознаването на животински следи, може да са от хищник. “Това не беше малка котка – беше истинска голяма котка“, заяви Сосновски и уточни, че информацията за наблюдението е достигнала до властите едва няколко дни по-късно. Още: Хищници и тревопасни: Черната пантера е отново тук

Преследвал сърни?

Ловците разказали, че животното имало характерен силует и мощна, извита опашка – отличителна черта на пумите. Има и сигнали, че подобен хищник може да е преследвал сърни в района.

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Засега местните власти се ограничават до предупреждение към хората да не навлизат в гората и са сформирали кризисен екип. Очаква се да бъдат поставени и фотокапани, които да помогнат за установяването на местонахождението на животното. Още: В Румъния броят мечките и дивите котки: Там ли е шуменската пантера?

Хищникът може вече да е избягал

„Казаха ни, че подобно животно може да изминава между 20 и 35 километра на ден. Така че дори наистина да е било тук, напълно възможно е вече да се е преместило на друго място“, отбеляза Сосновски. Все още не е ясно и как подобна голяма котка би могла да се появи в района. Властите заявяват, че към момента нямат информация животното да е избягало от зоопарк или частен обект. Още: Черният леопард в Дупнишко - ВИДЕО показва животно, приличащо на голяма котка