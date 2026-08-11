От началото на войната в Украйна: Германия е изгонила стотици руснаци, доста от тях шпиони

Броят на персонала на руското посолство в Германия е бил значително намален от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна през февруари 2022 г. Последното експулсиране на руски дипломати се е състоял тази година, съобщава таблоидът Bild. Според изданието Берлин е изгонил над 80 руски дипломати от началото на войната насам. Повечето от тях са били агенти, действащи под дипломатическо прикритие.

Освен дипломатическия персонал Германия е експулсирала още 313 руски граждани от 2022 г. насам., т.е. общо около 400 руснаци.

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Последният случай

Министерството на външните работи в Берлин посочи, че експулсираните руснаци с дипломатически статут са били счетени за свързани с разузнавателни дейности. Повечето от тях са работили под дипломатическо прикритие.

Според данните на Bild най-скорошното експулсиране на дипломати е станало през януари 2026 г. Тогава Германия обяви заместник-военния аташе в руското посолство в Берлин за "персона нон грата". Мярката беше предприета след ареста на германска гражданка от украински произход - Илона В., която германските власти считат за агент на руските разузнавателни служби.

Според разследващите тя е работила за службите от ноември 2023 г. След ареста ѝ нейният куратор в посолството е бил принуден да напусне страната.

Germany has expelled or deported around 400 Russian citizens since Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022.



The figure includes more than 80 diplomats—most assessed by German authorities as intelligence officers under diplomatic cover—plus 313 ordinary Russian… pic.twitter.com/gsbZZzBz6M — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

„Германското правителство няма да толерира шпионаж в Германия, особено под прикритието на дипломатически статут“, заяви тогава германското външно министерство.

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Руският шпионаж в Европа

През последните години в Европа се наблюдава рязко увеличение на руската хибридна дейност, варираща от шпионаж до саботажни действия.

Само преди няколко дни Германия арестува украински гражданин, заподозрян в събиране на информация за руските разузнавателни служби. Разследващите заявиха, че Русия е подготвяла опит за покушение срещу директора на Donaustahl – германски производител на дронове, който доставя и на Украйна: Осуетиха покушение срещу производител на дронове в Германия, официални обвинения към руските служби.

Подобни заплахи са били отбелязвани и в други държави. Например двама руски агенти бяха арестувани на границата между Сърбия и Унгария. Разследващите заявиха, че те са били наети да подготвят саботаж в обект на отбраната в Германия.

По-рано Италия експулсира двама руски военни аташета на фона на шпионски скандал.

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