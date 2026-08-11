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След видео в TikTok: Линейка бе нападната в Румъния с камъни и брадви

11 август 2026, 11:31 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След видео в TikTok: Линейка бе нападната в Румъния с камъни и брадви

Случай с нападната линейка в Румъния предизвика бурни реакции, включително призив за забрана на социалната мрежа TikTok, съобщават местните медии. Румънската общественост бе потресена, след като на 9 август в село Речя-Кристур в окръг Клуж (Северозападна Румъния) линейка е била нападната от местни жители с брадви, бухалки и камъни. Предното стъкло на линейката е било разбито, а шофьорът получил наранявания от счупените стъкла. Медицинският екип е успял да се измъкне от нападението и се е върнал в базата, разказват медиите в северната ни съседка.

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"Черна линейка краде деца"

Нападението е предизвикано от видео, разпространено в TikTok, което спекулира със стара градска легенда за "черна линейка, която краде деца". Видеото е било генерирано или манипулирано с изкуствен интелект, но не е било обозначено като AI съдържание.

В деня на инцидента в село Речя-Кристур реална линейка е била изпратена да окаже медицинска помощ на пациент. Когато линейката се появила, група хора я нападнали с камъни, бухалки и брадви.

Към момента не е установено, че някой е казал на жителите на Речя-Кристур, че "идва линейка, която краде деца", а по-скоро социалните мрежи са създали информационна среда, в която подобно твърдение е изглеждало достоверно за част от хората, отбелязват медиите, цитирани от БТА.

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Държавният секретар в Министерството на вътрешните работи и ръководител на Департамента за извънредни ситуации д-р Раед Арафат обърна внимание на това как фалшива информация в социалните мрежи, комбинирана с AI изображения, може да доведе до реални действия на хората.

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След нападението прокуратурата е започнала разследване, а седем души - шестима мъже и една жена, са били изпратени в предварителния арест.

Забрана на TikTok

Заместник-председателката на Национално-либералната партия (НЛП) Ралука Туркан призова държавните институции да обсъдят възможността за забрана на социалната мрежа TikTok на територията на Румъния.

В публикация във Facebook депутатката от НЛП обвини китайската компания, която стои зад TikTok, в „очевиден провал“ в управлението и премахването на изкуствено създадено и манипулативно съдържание, като посочи, че обществената и националната сигурност трябва да имат превес при подобни рискове.

Ралука Туркан припомни, че платформата бе замесена и в промотирането на кандидат за президент с проруски и пролегионерски възгледи, визирайки Калин Джорджеску, който изнедадващо се класира на първо място на отменения впоследствие първи тур на президентските избори през ноември 2024 г.

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Румъния Изкуствен интелект нападение линейка фалшива новина TikTok
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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