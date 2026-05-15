Планът за трибунал срещу Москва се задейства: Брюксел отваря пътя към съдебния процес на века

Европейската комисия съобщи, че от името на ЕС е ратифицирала днес споразумението за Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. С това решение участващите държави и организации ще могат да ратифицират документите за официалното обособяване на трибунала. Този специален трибунал ще има правомощията да разследва и преследва висши руски политически и военни представители за инвазията срещу Украйна.

Ратифицираното споразумение е за създаване на международна комисия по искове за обезщетение за загуби и вреди, причинени от Русия на Украйна и украинския народ. Тя ще отговаря и за определянето на размера на дължимото обезщетение във всеки отделен случай. Комисията ще може да започне работа, след като събере 25 ратификации с достатъчно финансово участие, се пояснява в съобщението.

ЕК осигурява 10 милиона евро за трибунала и до един милион евро за международната комисия по исковете. Специалният трибунал и комисията по исковете ще бъдат основните международни органи за постигане на пълна отговорност за международните престъпления и обезщетение за действия, извършени в Украйна.

През декември 2025 г. ЕС и 35 други държави подписаха конвенцията за създаване на комисията по исковете за щети като тежки телесни повреди, лишаване от свобода, сексуално насилие, загуба на жилище или местожителство, депортиране на деца.

