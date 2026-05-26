26 май в историята: Почитаме паметта на Панайот Волов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 май 1876 г.: Умира Панайот Волов

На този ден през 1876 година умира Панайот Волов. Той намира смъртта си при опит да премине буйните води на река Янтра. След неуспеха на Априлското въстание революционерът се насочва към Румъния. Но при село Бяла е предаден и при опит да премине реката, се удавя.

Революционерът е роден в Шумен в семейството на беден занаятчия. Първоначално той учи в занаятчийско училище в града. След това продължава образованието си в Букурещ. Учи още в Болград, Одеса и Николаев.

Когато през 1873 г. се завръща в родния си град, той става учител там, а след това и директор на класното училище. Паралелно с учителската дейност участва активно в обществения живот на града. Волов влиза в състава на местния революционен комитет и не след дълго стига до председателското място.

През 1874 г. като председател на комитета участва в Общото събрание на Българския революционен централен комитет. В историята Панайот Волов остава като един от инициаторите, учредителите и главните дейци на Гюргевския революционен комитет. Той е и един от дейците, инициирали свикването на Оборищенското събрание през април 1876 г.

Когато избухва Априлското въстание в Копривщица, той се намира в Панагюрище. Но въпреки това успява бързо да сформира чета, с която обикаля Копривщица, Карлово, Клисура. С нея той започва да обикаля околните селища и помага на въстаналото население.

26 май 1879 г.: Открит е Върховният съд

На този ден през 1879 година е открит Върховният съд, който по-късно става Върховен касационен съд. Димитър Греков е избран за негов председател. За членове на Върховния съд са избрани Марко Балабанов, Христо Стоянов и Иван Пенчович.

26 май 1916 г.: Седма Рилска дивизия овладява Рупелското дефиле

На този ден през 1916 година, в хода на Първата световна война, 7-ма Рилска дивизия овладява Рупелското дефиле на Струма. Това се случва след предварително споразумение с правителството в Атина. Повод за тази война става убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц-Фердинанд на 28 юни 1914 г. България е принудена първа да капитулира.

