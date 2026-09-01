Залозите кой ще издържи: Картите на Путин, Тръмп и Европа, натиск и от Индия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кога ще има мир в Украйна и то устойчив мир? Този въпрос вече става особено болезнен предвид явното нежелание на руския диктатор Владимир Путин да спре изглеждащата безкрайна война на изтощение, в която жертвите и разрушенията стигат колосални нива – не просто за Украйна, но и за Русия. 2026 година преминава, а поне досега извън спекулации, че може да започнат някакви преговори в много начална фаза, официално не се случва нищо. Но сигналите, че залозите растат, се множат.

Путин: Няма мир без победа – иначе край за мен

През вчерашния последен ден на месец август, 2026 година, стана ясно, че Путин е подписал указ да се увеличат служителите в централния офис на Федералната служба за охрана (ФСО) - от 785 на 812 души. През 2004 г. централният офис се състоеше от 600 души, но на 31 декември 2022 г. руският диктатор увеличи максималния брой на персонала в централния офис на ФСО от 725 на 760, след това на 775 през 2024 г. и отново на 785 през 2025 г. Какво е ФСО – това е службата, която охранява президента на Русия, руския премиер, председателите на двете камари на руския парламент, председателите на най-висшите руски съдилища и главния прокурор на Руската федерация. Казано просто, Путин увеличава охраната си. А защо – точно вчера се появи доста интересен материал от The Economist, който добре обяснява какъв залог пое руският лидер с решението си да отприщи пълномащабна война срещу Украйна и докъде доведе това. Точно в този материал руски източници на изданието казват, че Путин е готов да прати още поне 300 000 до 400 000 войници в Украйна, които да осигури обаче не чрез обща мобилизация, а както досега: с различни, по-малко видими кампании за набор – ОЩЕ: "Ще ме обесят": Защо Путин не може да спре войната

Натиск за мир - колко е силен?

Две срещи – на финансовите министри на Г-20 в САЩ и двустранните срещи в Бишкек, столицата на Киргизстан, по случай независимостта на Киргизстан (след разпадането на СССР) фокусираха внимание пак през последния ден на август. Отново, фокусът стана факт заради сигнали, които дават надежда за мир – много мъждукаща или както я описва накратко в дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW): ограничени контакти за мир.

"Ще видим какво ще стане, но искаме да се разбираме с всеки. Една от причините да съм толкова успешен е, че се разбирам с всеки". Това са думи на американския президент Доналд Тръмп след въпрос трябвало ли е руснаците да бъдат допускани на Г-20. По-точно – руският финансов министър Антон Силуанов, който е говорил с американския си колега Скот Бесент и според медийни съобщения тема на разговор е бил и въпросът с мира в Украйна - ОЩЕ: Водят ли се тайни преговори за приключване на войната в Украйна?

Asked about the decision to invite Russians to the G20 meeting, Trump said the idea was simple: "We like to get along with everyone." He added: "One of the reasons for my success is that I get along with everyone." #Russia pic.twitter.com/NbOlH4wAql — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2026

Само че европейските представители на Г-20 не приеха добре участието на Силуанов – показателно е, че той не се появи на общата снимка на участниците, която традиционно се прави за спомен. В западни издания беше публикувана информация, че това е станало именно заради европейските финансови министри – те категорично са отказали да са рамо до рамо с руския си колега. Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл директно каза, че намира присъствието на Силуанов за дразнещо и че не може той да е нормален гост на среща на Г-20, понеже е представител на режим, който пета година води брутална непредизвикана война срещу Украйна. "Не виждам абсолютно никаква нормализация или облекчаване на ситуацията. Русия носи отговорност за прекратяването на тази война и само Русия носи тази отговорност", каза Клингбайл.

German Vice Chancellor Lars Klingbeil:



The signal of receiving the Russian finance minister here is something I find irritating, because I would actually have preferred there to be clarity from the American side that he should not be received here like a normal guest.



It is a… pic.twitter.com/FpJSOkAzWb — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

"Използвах възможността на пленарната сесия тази сутрин (31 август) да се обърна директно към руския финансов министър. Казах му директно в лицето, че руското правителство трябва да прекрати тази война, какви са последиците от тази война и че ние ясно заставаме на страната на Украйна", добави Клингбайл и уточни, че е бил против "семейна снимка“ със Силуанов и че всички европейски представители са се солидализирали с германската позиция. Не може просто да се правим, че всичко е нормално, когато руските атаки срещу Украйна се засилват, настоя германският вицеканцлер:

German Vice Chancellor Lars Klingbeil:



I did use the opportunity in the plenary session this morning to address the Russian finance minister directly.



I told him directly to his face that the Russian government must end this war, what the consequences of this war are, and that… pic.twitter.com/qAxTYjNwwX — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Същевременно, в Бишкек с най-голям интерес се очакваше срещата на Путин с китайския лидер Си Дзинпин. Причината – очакванията най-вече в Русия и то сред доста Z-канали да има някакъв напредък в преговорите за газопровода "Силата на Сибир 2". Това е шести опит на Путин да задвижи проекта, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. Досега от Кремъл има окуражаващи приказки как проектът аха-аха тръгва, но Пекин така и не потвърждава – защото Китай не отстъпва от позицията си разходите по строежа да бъдат поети на практика от Русия и цената на газа от тази тръба за Китай да е такава, каквато е цената на вътрешния руски пазар, което не се харесва на руснаците. Иначе досега официално Си и Путин говорят по далеч по-маловажни за руския режим въпроси, като например временния (30 дни) безвизов режим между двете държави. Изрично в официалното съобщение на Кремъл за срещата се казва, че темата с Украйна е засегната "бегло" в разговора:

Putin to make his sixth attempt since the start of the war to persuade Xi to launch “Power of Siberia 2”



The issue has once again appeared on the agenda for the SCO summit in Bishkek. Representatives of the two countries responsible for energy cooperation will also discuss it.… pic.twitter.com/h9KJ8xxu5R — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Putin to Xi Jinping:



Business and humanitarian contacts are undoubtedly facilitated by the 30-day visa-free regime. You announced this initiative a year ago, on September 2nd, at our meeting in Beijing.



We supported it, and this arrangement is currently in effect until the end… pic.twitter.com/aZKU3nHzbL — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Кой има повече тежест в тези отношения си пролича по церемониите по посещане на китайския авторитарен лидер Си Дзинпин и на Путин в Бишкек – вижте долните видеа. И това на фона на призива за мир в Украйна на индийския премиер Нарендра Моди по време на неговата двустранна среща с Путин в Бишкек.

🇨🇳 Now that’s a welcome! Xi Jinping is greeted in Kyrgyzstan with golden eagles, hunting dogs and a mounted escort



The Chinese president’s motorcade in Bishkek is being accompanied by a mounted honor guard — and that’s only part of the ceremony.



Xi arrived for the SCO summit… pic.twitter.com/5xYaQsFYSA — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Putin is being welcomed with full honors in Kyrgyzstan



The Russian dictator arrived for the SCO summit. pic.twitter.com/Mhje4r7iDI — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски обяви в профилите си в социалните мрежи, че е провел конструктивен разговор с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Вече се водят разговори кога двамата ще дойдат в Украйна. "Информирах ги и за ситуацията на бойното поле, където руските печалби са оскъдни и за сметка на огромни загуби, както и за ударите. Стив и Джаред знаят много подробности", добави Зеленски. Но във вечерното си видеообръщение украинският президент беше категоричен - "всички разузнавателни данни – както наши, така и на нашите партньори – и всички сигнали от Русия показват, че руският лидер лично иска още война. Ще видим какво може да постигне посланикът на президента на САЩ. Септември може да промени много неща и заедно с нашите партньори трябва да направим всичко възможно, за да защитим хората, да защитим живота и да постигнем мир".

Вероятно като форма за допълнителен натиск върху Путин, Financial Times публикува материал, според който Илон Мъск е готов да разреши използване на Starlink от украинската армия на руска земя т.е. украински дронове (и евентуално ракети?) да бъдат направлявани за удари срещу цели на руска земя от Starlink. Става въпрос за дълбочина от 200 километра – идеята е да бъдат по-лесно "разчистени" установки, които изстрелват руски балистични ракети срещу Украйна. Според материала обаче крайната дума си остава на Тръмп, а той засега не дава истински индикации за съгласие – ОЩЕ: Гравитацията го влече: Руският Starlink гледа как да се разбие, не как да полети

Ukrainian drones continue hunting Russian logistics along roads in occupied southern Ukraine. Near Russian-occupied Melitopol, a truck was hit by a UAV. #Ukraine pic.twitter.com/Bzx9YtW9Q1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 111 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 31 август е имало 210 бойни сблъсъка спрямо 225 на 30 август. Руснаците са хвърлили 288 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2872 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 90 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 11 947 FPV дрона, което е с около 550 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 45 руски пехотни атаки са били проведени за последните 24 часа в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Там сега фокусът на руската армия е да се добере до Добропиля, най-западната точка в първата линия на украинската отбрана на агломерацията Славянск – Краматорск. Според украинския военен телеграм канал "Офицер" сега основните руски опити за пробив са откъм село Добропиле, югозападно от Добропиля, но те дотук са напразни и много руски войници биват обречени като пушечно месо за украинските дронове. Популярният Z-канал "Рибар" окуржава, че имало данни за подобряване на тактическата обстановка за руските части в подстъпите на село Мирно. Още 20 руски пехотни атаки са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Не е имало обаче нито една руска пехотна атака в Краматорското направление (от Часов Яр към Константиновка), а в Славянското направление (северно от Константиновка) са били само 2. 16 руски пехотни атаки е имало в Харковска област, в Южнослобожанското направление – основно при град Вовчанск и селата южно от него.

The modern battlefield leaves no room for complacency. Every step can mean encountering enemy drones — in the sky or on the ground.



Stay calm. Assess the situation. Act decisively.



Discipline and composure are what turn a drone ambush into a completed mission. 🎯🦾 pic.twitter.com/MpYjuzjNlt — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) August 31, 2026

"В Лиманското направление постепенно се увеличават доказателствата за влошаване на обстановката. Украинските сили са заели няколко позиции близо до Грековка и атакуват южно от Редкодуб (Ридкодуб). (ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ и КАРТА) В Новоселовка е засечено присъствие на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), а противникът установява маршрути за доставки от Яцковка. В южната част на Лиман са забелязани вражески камиони с доставки, което ясно показва наличието на пехотни групи на ВСУ в покрайнините на града" - показателна част от дневния обзор на "Рибар".

ОЩЕ: "Необходимо е да ударим" с ядрено оръжие в Украйна: Пак руска заплаха, на която най-видният Z-канал се противопостави (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 218 далекобойни дрона, както и неуточнен брой балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и С-400, както и свръхзвукови ракети "Циркон" плюс крилати ракети с морско базиране "Калибър" (от най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск), ракети Х-31 и ракети-дронове "Бандерол" (баражиращи боеприпаси). Свалени са по 5 балистични ракети и ракети "Калибър", 2 ракети-дронове "Бандерол", както и 187 далекобойни дрона. Удари от руски ракети и дронове има на 28 места в Украйна, гласи основната информация в сводката на украинските ВВС. ОЩЕ: Въздушната война: Най-голямото руско пристанище на Балтийско море гори, огнен ад и убити в Киевска област (ВИДЕО)