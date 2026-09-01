Руска атака прати Зеленски и първокласници в бомбоубежище за старт на учебната година в Киев (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Киевска област, за да поздрави първокласници на 1 септември, когато започва учебната година в страната, но сирена за въздушна тревога принуди държавния глава и децата да се укрият. "Руснаците са напълно луди. 1 септември, деца. Дори сред всеки враг съществува разбирането, че децата са деца. А руснаците превръщат децата в участници във войната", заяви Зеленски.

"Днес е началото на новата учебна година и въпреки всички опити на врага да я провали, нашите деца започнаха училище. Много е важно, че децата започнаха училище. Много е важно, че беше направена толкова голяма подготовка. Поздравявам нашите първокласници, всички ученици, родителите и цялата ни страна по повод 1 септември", написа още президентът на Украйна в социалните мрежи.

Сьогодні початок нового навчального року, і попри всі намагання ворога зірвати навчальний сезон наші діти розпочали навчання. Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено. Вітаю з 1 Вересня наших першачків, усіх школярів, батьків і всю нашу… pic.twitter.com/pOPbRp5quF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

"В едно от училищата в Киевска област, което беше възстановено, след като руснаците го разрушиха напълно през 2022 г., разговарях с ученици и с ръководството на учебното заведение. Благодаря на целия училищен колектив за работата му. Благодаря на родителите, които въпреки сигналите за въздушни атаки и руските удари остават в Украйна и заедно с учителите полагат всички усилия, за да гарантират, че нашите деца могат да учат у дома, в Украйна", добави държавният глава.

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Атака в Киев с убити и ранени

И тази нощ Киев се превърна в цел на руските ракети и дронове. Сводката на украинските ВВС за изстреляното от Русия по цели в Украйна е следната: 218 далекобойни дрона, както и неуточнен брой балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и С-400, както и свръхзвукови ракети "Циркон", плюс крилати ракети с морско базиране "Калибър" (от най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск), ракети Х-31 и ракети-дронове "Бандерол" (баражиращи боеприпаси). Свалени са по 5 балистични ракети и ракети "Калибър", 2 "Бандерол", както и 187 далекобойни дрона. Удари от руски ракети и дронове има на 28 места в Украйна.

Данните на местните власти са за удари по жилищни сгради, евакуация, 9 убити и 15 ранени, като не е сигурно, че това ще са окончателните данни.

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