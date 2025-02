Зеленски: САЩ искат да върнем помощта им със 100% надценка

"Имам един въпрос, на който никой не може да ми отговори честно. Когато Съединените щати продават оръжия на Израел, Катар, Емирствата, Саудитска Арабия, искат ли от тях 100% надценка?". Това попита риторично украинският президент Володимир Зеленски на "Форум Украйна. 2025 година", ден преди да се навършват 3 години от началото на руската инвазия в страната. Думите му са по повод серийния натиск за "сделка", за които Тръмп настоява - и желанието му вече осигурена от САЩ военна помощ да бъде обезпечена с добив на редкоземните полезни изкопаеми, намиращи се в Украйна, който да бъде предоставен на американски компании. "Не подписвам споразумения, които 10 поколения украинци ще трябва да изплащат", допълни още Зеленски.

На форума украинският президент заяви, САЩ и Украйна все пак "постигат напредък" по сделката. Той каза, че украински и американски официални лица са се свързали за сделката по-рано през деня. О.з. генерал-лейтенант Кийт Келог, специалният пратеник на Тръмп за мира в Украйна, заяви, че очаква сделката да бъде подписана тази седмица. Зеленски напомни и друго - 100 млрд. военна и финансово-икономическа помощ от САЩ е дадена основно като грантове, а не като заеми.

Размяната на реплики се случва на фона на нарастващото напрежение между двамата лидери, като Тръмп заклейми украинския президент с обвинението, че е "диктатор" заради това, че не провежда избори. (провеждането им е напълно невъзможно заради разпръскването на украинците извън страната и военното положение).

"Готов съм незабавно да се оттегля"

Володимир Зеленски заяви също, че е готов незабавно да се оттегли от поста президент на Украйна, ако насреща получи мир или членство на страната в НАТО.

"Ако има (истински) мир за Украйна, ако наистина трябва да напусна поста си, аз съм готов... Мога да го заменя за (членство на Украйна) в НАТО", бяха точните му думи.

