АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла

Нови информационни табла с променливо съдържание, метеорологични станции и по-бърз обмен на данни между институциите трябва да подобрят безопасността по пътищата. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира изграждането на нови портални рамки с електронни табла по автомагистралите, както и двойно увеличаване на служителите, които наблюдават пътната обстановка. За следващата година таблата са планирани да бъдат изградени по АМ "Тракия", "Марица", отсечките Ботевград-Мездра и Видин-Монтана, като общият им брой ще бъде над 100. На места вече има изградени рамки. Това заяви в предаването „Пресечна точка” председателят на УС на АПИ инж. Александър Тодоров.

По думите му вече е въведена система, която обединява информация за катастрофи, ремонти, пътни ограничения и инциденти и я предоставя на навигационните платформи. „Данните постъпват чрез сигналите на телефон 112, горещия телефон на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и чрез каналите ни за комуникация с другите институции“, обясни Тодоров.

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Според него новата платформа позволява проверената информация да достига по-бързо до потребителите. Данните се подават ввъв формат, в който навигационните системи и други заинтересовани платформи да могат да ги използват. Начинът, по който информацията се показва на шофьорите, зависи от възможностите на съответното приложение. „Най-важното е максимален брой граждани да бъдат предупредени“, подчерта шефът на АПИ. Предвижда се системата да бъде надградена и с възможност за показване на обходни маршрути. Ще се работи и за съкращаване на времето между подаването на сигнал, проверката му и публикуването на информацията.

АПИ подготвя и изграждането на нови портални рамки с електронни табла с променливо съдържание. Те ще позволяват на водачите да получават предупреждения за опасности и промени в пътната обстановка директно над пътните платна. „Точното наименование е знаци с променливо съдържание. Когато има информация, различна от тази на обичайните стационарни пътни знаци, тя може да бъде подадена към водачите чрез тези табели“, обясни инж. Тодоров. Съоръженията ще бъдат оборудвани и с метеорологични станции, които ще събират данни за температурата, вятъра и други показатели.

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Той представи и карта с предвидените места за изграждане на съоръженията. "Червените точки обозначават проект, разработван за автомагистрала „Тракия“, който е бил прекратен през 2022 г. Сините показват вече изградени портални рамки без монтирани електронни табла, а зелените – съоръжения по автомагистрала „Струма“, които са амортизирани", обясни шефът на АПИ. В плановете е включена и автомагистрала „Марица“, където също предстои изграждане на подобни съоръжения.

"В рамките на следващата година е планирано изграждането на тези съоръжения, като средствата за тях са включени в бюджетите. Целта ни е в началото на годината да сме готови с подготовката, за да обявим обществената поръчка в кратки срокове, да изберем изпълнител и да пристъпим към изграждането на рамките. На местата, където все още няма изградени портални рамки, ще бъдат поставени нови съоръжения с електронни табла. Съществуващите рамки пък ще бъдат допълнително оборудвани с такива табла", допълни шефът на АПИ.

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Според Тодоров дигитализацията ще доведе до прогресивно нарастване на обема от информация, която трябва да бъде обработвана и наблюдавана. Затова Агенцията планира да удвои броя на служителите, които следят системата.

Темата за по-добрата координация между АПИ, тол управлението и МВР стана особено актуална след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, след която беше поставен седемдневен срок за спешна синхронизация на системите. Дотогава шофьорите ще могат да разчитат на информацията, която АПИ предоставя чрез навигационните платформи и останалите системи, използващи данните на Агенцията.