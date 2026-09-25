Цените на горивата в Румъния с нов рекорд: Дизелът надхвърли 2 евро

Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива. Дизелът днес прехвърли психологическата граница от 11 леи (2,09 eвро) за литър, а бензинът - 10 леи (1,90 евро) за литър. Поредното поскъпване извежда цените на горивата в страната до безпрецедентни нива, коментират местните медии и допълват, че това неминеумо ще се отрази на цените в магазините.

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Първите увеличения, причинени от поскъпването на горивата, ще засегнат храните с кратък срок на годност - месо, мляко, плодове и зеленчуци, посочва телевизия Антена 1. Очаква се скокът да предизвика нова вълна на поскъпване и в сектора на услугите.

Румъния е сред водещите страни в ЕС по темп на поскъпване на горивата - над 26% ръст на годишна база, пише вестник "Адевърул", цитиран от БТА. Медията отбелязва парадокса, че въпреки наличието на собствено производство на нефт и работещи рафинерии, страната остава силно зависима от внос на суровини. Над 60% от вносния нефт идва от Казахстан, което я прави уязвима на външни сътресения.