Скандал в Белгия след решението за участие в "Евровизия": Има опасност конкурсът да не се излъчи заради синдикална стачка

Два синдиката, представляващи служителите на белгийския телевизионен оператор VRT, обявиха планове за стачка в дните на конкурса за песен на "Евровизия 2027", в отговор на решението на VRT да участва в събитието въпреки продължаващото присъствие на Израел.

Християнският синдикат ACV VRT и социалистическият синдикат ACOD-VRT подадоха уведомления за стачка за 11, 13 и 15 май 2027 г. – дните на двата полуфинала и големия финал на „Евровизия 2027“, която ще се проведе през май в България.

"Ако "Евровизия" не се излъчи, няма да съжаляваме"

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В съвместно изявление представители на синдикатите заявиха:

„С това двата синдиката искат да защитят всички служители, които имат морални възражения да допринасят за програмите и излъчванията на конкурса за песен на "Евровизия". ACV VRT се надява на първо място, че ръководството ще отмени решението си за участие в конкурса. Ако ръководството все още иска да отстоява позицията си и да остане на грешната страна на историята, ние искаме да защитим всички служители с това известие за стачка и да им предложим възможността да се дистанцират от този грешен избор. Ако това доведе до неизлъчване на полуфиналите и финала, ACV VRT изобщо няма да съжалява за това“, гласи позицията.

Източник: Getty Images

Спорът идва след потвърждението на VRT, че Белгия ще се състезава на "Евровизия 2027" в Бургас, след като преди това беше заявено, че участието е малко вероятно.

Въпреки че белгийските радио- и телевизионни оператори са избрали да участват в конкурса, това решение продължава да разделя мненията както вътре, така и извън организацията.

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Все още не е ясно дали стачките ще попречат на VRT да излъчи концертите на „Евровизия“ или ще бъдат намерени алтернативни решения.

Спорът е тясно свързан с участието на Израел в „Евровизия“. Въпросът раздели обществените оператори в Европа, като някои от тях решиха да се оттеглят от конкурса и да го бойкотират заради участието на Израел и войната в Газа.