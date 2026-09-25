Весела Лечева завърши ключова визита в Япония с фокус върху бъдещето на българския спорт

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева завърши посещението си на XX Азиатски игри в Нагоя, Япония. Тя бе там по покана на домакините от Олимпийския съвет на Азия. Визитата ѝ бе изпълнена с множество срещи с представители на международното олимпийско движение, национални олимпийски комитети и международни спортни федерации, както и с посещения на състезания от програмата на Игрите.

Председателят на БОК проведе поредица от важни срещи на Азиатските игри в Нагоя по покана на домакините

"Посещението ми в Нагоя бе по покана на домакините, но смятам, че то е важно за нашето участие в международния олимпийски диалог и е свързано не само с представянето на България, но и с необходимостта да се следят процесите, които определят бъдещето на спорта - развитието на младите състезатели, популяризирането на олимпийските дисциплини, организацията на големи състезания и ролята на националните олимпийски комитети", коментира Весела Лечева.

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"Нагоя показа още веднъж, че спортът е глобален език, който свързва континенти, държави и хора. А за България активното участие в този диалог е възможност да бъде видим и уважаван партньор в олимпийското движение", добави председателят на БОК.

"В разговорите ми с домакините отбелязах, че Япония е чудесен домакин на големи състезания. В Нагоя видяхме уникални спортни съоръжения, но най-важната част от този форум бяха хората – усмихнати и гостоприемни", каза още Лечева.

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