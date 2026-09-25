Скръбна вест: Почина легендарният първи носител на МВП в НБА

На 93-годишна възраст почина Боб Петит - първият носител на наградата за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация, съобщи неговото семейство. Причина за смъртта на легендарния баскетболист не бе посочена. Петит игра в НБА в продължение на 11 сезона между 1954 и 1965 г., като във всички тях носи екипа на тима на Милуоки Хоукс, станал след това Сейнт Луис Хоукс, а към ден днешен - Атланта Хоукс.

Боб Петит е първият носител на МВП

С "ястребите" той печели титлата през 1958 година. През 1956 година той става първият носител на отличието за "Най-полезен играч" в редовния сезон, а през 1959 година взима най-престижната индивидуална награда за втори път. И към днешна дата той е единственият баскетболист на Хоукс, ставал МВП. Към постижения на Петит трябва да се прибавят 11 участия в "Мача на звездите", четири награди за "Най-полезен играч" в срещата, както и десет избора в "Идеалния отбор" за сезона в НБА.

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Bob Pettit, NBA legend and league's first MVP, dead at 93 https://t.co/SrG50Xfbiz pic.twitter.com/7KV43BR7TU — New York Post Sports (@nypostsports) September 24, 2026

Петит реализира над 20 000 точки

През 1955 година тежкото крило става носител на наградата за "Новобранец на годината". Два пъти той печели отличието за реализатор на сезона - през 1956 и 1959 година, а веднъж е и най-добрият борец - отново през 1956 година. В кариерата си 206-сантиметровият Петит има реализирани над 20 000 точки. Той е и един от само четиримата баскетболисти в историята, попаднали сред най-добрите играчи в историята на НБА по повод 25-ата, 35-ата, 50-ата и 75-ата годишнина на Асоциацията. През 1970 година Боб Петит бе приет и в "Залата на славата". След края на състезателната си кариера баскетболистът се занимава с банково дело в родния си град Луизиана.

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