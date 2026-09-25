САЩ с три стъпки за бърза деескалация, дори Льо Пен иска оръжия и миротворци в Украйна. Русия с нова лъжа на фронта - "обкръжаване" на Добропиля (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и САЩ продължават да подкрепят ограничените примирия и мирните преговори за прекратяване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. На 24 септември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че администрацията на Доналд Тръмп предлага три незабавни стъпки за деескалация и възобновяване на дипломатическите преговори: руско-украинско примирие по отношение на ударите с голям обсег срещу енергийната инфраструктура на другата страна; възобновяване на зърнения коридор през Черно море; и тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия, вероятно в Абу Даби (ОАЕ), като все още се чакат подробности за датата.

Zelensky:



The American side proposed organizing a trilateral meeting in the UAE.



We are waiting for proposals from the U.S. regarding the date. pic.twitter.com/9L4zAvUKjZ — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Зеленски добави, че поканата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към Русия да участва в срещата на Г-20 през декември 2026 г. в Маями, може да предостави възможност за тристранни преговори. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е преждевременно да се говори за пътуване на руския диктатор Владимир Путин до срещата на Г-20 или за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Москва продължава да отказва добросъвестни дискусии за мир и среща Путин-Зеленски, освен ако украинският лидер не отиде в руската столица: Кремъл реагира на думите на Зеленски, че ще отиде в Москва само "с ракета" (ВИДЕО).

По-рано украинското издание ZN.ua, позовавайки се на дипломатически източник, съобщи, че на 24 септември в Ню Йорк (където е заседанието на Общото събрание на ООН) се е подготвяла тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ. Предварителната информация гласеше, че се очаква Украйна да бъде представлявана от ръководителя на президентския офис Кирило Буданов и от ръководителя на външното разузнаване Рустем Умеров, САЩ – от пратениците на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, а Русия – от Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции и основно "икономическо оръжие" на диктатора Владимир Путин в преговорите, активирано, когато нещата стават напечени за Кремъл. Очакваше се основната тема да бъде евентуално примирие в енергийния сектор, включително неговото тълкуване и мониторинг. Източникът на изданието посочваше, че Русия ще се опита да включи в дискусиите и въпроса за свободата на корабоплаването, както и своя „сенчест флот“ за износ на петрол, с който Москва заобикаля западните санкции. Украинската президентска администрация обаче отрече по-късно провеждането на подобна среща.

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Putin's envoy Dmitriev is in New York, reportedly to meet with Witkoff and Kushner. pic.twitter.com/YPZyCGy1cx — Clash Report (@clashreport) September 25, 2026

Руските медии междувременно твърдяха, че пратеникът на Кремъл Кирил Дмитриев е заминал за САЩ, за да убеди представители на администрацията на Тръмп да отложат санкциите съгласно законопроекта на покойния сенатор Линдзи Греъм, насочен срещу купувачите на руски петрол. Става въпрос за "адските санкции", подписани от Доналд Тръмп след тяхното гласуване в Конгреса, които дават възможност на президента на САЩ да налага мита до 100% срещу страни, купуващи руски енергийни ресурси. Руските медии пишеха, че се очаква Дмитриев да се срещне със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по време на посещението си.

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"Защо не искате мир?" - такъв въпрос зададе на руската делегация украинският външен министър Андрий Сибиха в ООН. Той попита общо три неща, на които руският му колега Сергей Лавров, по думите на Сибиха, не би могъл да отговори: „Защо вашият президент не седне на масата за преговори с нашия президент, за да сложи край на тази война?"; "През август загубихте десетки хиляди войници, за да превземете няколко квадратни километра. За какво загинаха те?"; "Искахте да превземете Киев за три дни. Как се стигна дотам, че четири години по-късно Москва гори?“.

VIDEO OF THE DAY: Sybiha asked Lavrov three questions he said Lavrov would not be able to answer



🔵 “Why won’t your president sit down with our president to end this war?

🔵 In August, you lost tens of thousands of soldiers to seize a few square kilometers. What did they die… pic.twitter.com/i9zbcVbGhK — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Междувременно Зеленски каза от САЩ, че така наречените „споразумения от Анкъридж“ вече не са предмет на преговорите. Става дума за предполагаемата сделка между Русия и Съединените щати за мирния процес в Украйна и конкретните му параметри, уж договорен между Путин и Тръмп в Аляска през август миналата година. САЩ вече публично отрекоха такова споразумение да съществува, докато Кремъл не спираше да твърди, че била постигната сделка. Според Зеленски тези искания на Русия са включвали признаване на суверенитета ѝ над Крим, Донецка и Луганска област, както и върху окупираните от руснаците части от Херсонска и Запорожка област. Украинският президент заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изиграли най-важната роля за премахването от дневния ред на преговорите на „духа на Анкоридж“, както Кремъл нарича предполагаемата сделка. Отделно от това той заяви, че Украйна си е осигурила нов пакет ракети прехващачи Patriot.

Zelensky says the so-called “Anchorage agreements” are no longer on the negotiating table. According to him, they included Russian demands that its sovereignty be recognized over Crimea, Donetsk and Luhansk regions, as well as Russian-occupied parts of Kherson and Zaporizhzhia.… pic.twitter.com/kF2DIrDngI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

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В интервю за The Wall Street Journal Зеленски описа какъв живот се надява да води след войната и след края на президентския си мандат: „Въпросът е, че след войната и след този президентски мандат човек трябва да може да продължи да живее в собствената си страна, да се разхожда по улиците и никой да не иска да го убие или да го мрази просто защото е бил някакво л***о вместо лидер и мъж. Ето за това става дума“.

🗣 Zelensky described the kind of life he hopes to have after the war and his presidency



“The point is that after the war and after this presidential job, you should be able to continue living in your own country, walk the streets, and have no one want to kill you or hate you… pic.twitter.com/G947VQWT67 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Пред медиите Зеленски говори и за оръжията. Той заяви, че Украйна получава оскъдните противоракетни прехващачи на партиди от само една или две, а понякога и три-пет ракети, чрез преки преговори между лидерите. „Никой не говори за стотици, никой не говори за хиляди“, каза украинският президент. Зеленски заяви, че делегирането на такива искания на преговорни екипи не дава резултати, тъй като противоракетните оръжия са малко и са скъпи. САЩ биха могли да помогнат в по-голям мащаб, смята той.

Zelensky said Ukraine is obtaining scarce anti-ballistic interceptor missiles in batches of just one or two, sometimes three or five, through direct leader-to-leader negotiations. “Nobody is talking about hundreds, nobody is talking about thousands,” he said, adding that hundreds… pic.twitter.com/qHVosDuIGV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

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"Миналата година Украйна прекара месеци наред на студ и в пълен мрак, а руснаците отново правят същото", каза междувременно френският президент Еманюел Макрон. "Ето защо предлагаме двоен мораториум. Това означава: вие спирате ударите срещу руските нефтопреработвателни заводи, а руснаците се ангажират да не нанасят удари срещу вашата енергийна система и гражданската ви инфраструктура".

French President Macron on Russia:



Last year, Ukraine lived in the cold, in total darkness, for months, and the Russians are doing the same thing again.



So what we are proposing is a double moratorium. That means: you stop striking Russian refineries, and the Russians commit… pic.twitter.com/lM2eDZQ647 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Помощта от Европа за Украйна не спира

Европейският съюз продължава да подкрепя защитата на Украйна, докато посредниците и Киев се опитват да убедят Русия да седне на масата за преговори. ЕС одобри отпускането на близо 3 млрд. евро за страната в рамките на Механизма за подкрепа на Украйна, обвързани с провеждането на реформи. Според блока до момента Украйна е изпълнила 84 от 95-те необходими стъпки по плана. Около 800 млн. евро от средствата ще бъдат отпуснати чрез заема на ЕС за подкрепа на Украйна. Норвегия също направи доброволен принос от приблизително 92 млн. евро в подкрепа на Киев.

Към настоящия момент Франция на Еманюел Макрон поддържа сериозно украинските сили, но вечният кандидат за президент - лидерката на крайнодесния "Национален сбор" Марин льо Пен - заяви пред Politico, че страната вече не може да предоставя финансова помощ на Украйна в мащабите, в които го е правила досега. Тя се позова на състоянието на държавните финанси и каза, че би спряла подкрепата, ако спечели изборите през 2027 г. В същото време обаче посочи, че Франция трябва да продължи да обучава украинските войски и да доставя военно оборудване и оръжие. Също така отправи силно послание - че би подкрепила разполагането на миротворчески сили в Украйна след края на войната, ако това стане едно от условията за преговори за примирие. Говорейки за Москва, Льо Пен добави: „Ние не сме във война с Русия".

💶 “We can no longer afford it”: Le Pen says France cannot continue financially supporting Ukraine at the same level



Marine Le Pen said France can no longer provide financial assistance to Ukraine on the scale it has so far, citing the state of the country’s public finances.



At… pic.twitter.com/AN0q3K8WLb — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

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Макрон смята обаче, че Русия може би се готви да мобилизира около 300 000 допълнителни войници - нещо, за което предупреждават украинските и различни западни разузнавателни служби от няколко месеца. Той описа сценария като достоверен именно въз основа на информацията от службите.

NEW: French President Macron said Russia could be preparing to mobilize around 300,000 additional troops, describing the scenario as credible based on information shared by European and U.S. intelligence services and Ukraine. pic.twitter.com/sXZVLReAew — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

"Днес трябва да бъдем много ясни - Русия разглежда Европа като стратегическата дълбочина на Украйна. Тъй като европейците помагат на украинците и тъй като украинците наистина нанасят удари по рафинерии и обекти в Русия, за да ги принудят да прекратят войната, Европа може да се превърне в мишена. От години сме подложени на атаки. Атакувани сме в информационната сфера чрез разпространяване на фалшива информация. Тези атаки се засилиха през последните години и през последните седмици. Имаше атака в Германия, която беше изключително сериозна, защото се провали. Но ако беше успешна, щеше да има жертви на германска територия", каза Макрон във връзка с опита на руски дрон да взриви украински самолет на гражданското летище в Лайпциг през август.

French President Macron on Russia:



Today, we have to be very clear: Russia considers Europe to be Ukraine’s strategic depth.



Because Europeans are helping the Ukrainians, and because the Ukrainians are indeed targeting refineries and sites in Russia to make them stop the war,… pic.twitter.com/I5zotOEZO6 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

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Макрон обаче отхвърли появилата се информация в медиите, че Русия планира атаки с дронове срещу Франция, Испания и Италия - ЦРУ не е предупреждавало Париж за подобно нещо, заяви френският президент и припомни, че италианските власти са подчертали същото.

Полският външен министър Радослав Сикорски коментира генезиса на войната - такъв, какъвто го вижда Русия. "Руснаците имат право да изискват зачитане на правата на малцинствата, но това не им дава право да изпращат танкове и балистични ракети. Вижте, Русия никога не напада. Тя не е нападала Полша през 18-и век. Не е нападала Полша заедно с Нацистка Германия през 1939 г. Русия винаги „се притичва на помощ на преследваните национални малцинства“. Но това са глупости", смята топ дипломатът на Варшава.

Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:



The Russians are in their right to demand respect for minority rights, but it doesn't give you the right to send in tanks and ballistic missiles.



You see, Russia never invades. It didn't invade Poland in the 18th century. It didn't… pic.twitter.com/VhjH3QM5xP — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

В този ред на мисли - провоенната Z-блогърка Мария Чадина разпространи „сензационно“ твърдение, че на жените в родилния дом в западния украински град Лвов уж се раздавали специални брошури, в които се изисквало от тях да „крещят на държавния език“ дори по време на раждане. Проблемът е, че в центъра не съществува такава брошура. Проверителите на факти от VoxCheck установиха, че разпространяваната снимка, на която се позовава руската пропаганда, е генерирана от изкуствен интелект и съдържа цифров воден знак SynthID. Разбира се, няма и официални правила, забраняващи на раждащите жени да говорят или да крещят на руски. Въпреки това фалшивата новина вече се е разпространила в руските канали и медии, където се представя като поредното „доказателство за украинския нацизъм“.

💊 A new masterpiece of Russian propaganda



Pro-war Z-blogger Maria Chadina pushed a “sensational” claim that women at a maternity hospital in Lviv are supposedly given special leaflets instructing them to “scream in the state language” even during childbirth.



The problem is… pic.twitter.com/9JE8pJddka — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

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"Обсъждаме създаването на втора американска база в Полша. Това ще бъде база с размер на бригада. С една бригада не може да се нападне Русия. Вермахтът се опита с 200 дивизии и претърпя поражение. Искаме такова американско присъствие, което да ни дава увереност, но да не представлява заплаха за Русия", подчерта Сикорски.

Polish Foreign Minister Sikorski:



We are discussing a second U.S. base in Poland. This would be a brigade-size base.



You cannot invade Russia with one brigade. The Wehrmacht tried with 200 divisions, and they failed.



We want the kind of U.S. presence that would reassure us but… pic.twitter.com/CC1t0irBph — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

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"Русия празнува Деня на независимостта си, за да отбележи годишнината от деня, в който през 1611 г. са изгонили полските войски от Кремъл. Не се шегувам. Воюваме с руснаците още отпреди Съединените щати да съществуват. И ако ни атакуват, няма да се предадем", каза още полският външен министър пред американска аудитория.

Polish Foreign Minister Sikorski on Russia:



Russia celebrates its Independence Day to mark the anniversary of the day when they chased Polish troops out of the Kremlin in 1611. I'm not kidding.



We've been fighting the Russians since before the United States existed.



And if… pic.twitter.com/whbzI25wKN — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 135 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 24 септември е имало 236 бойни сблъсъка спрямо 277 на 23 септември. Руснаците са хвърлили 296 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2648 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8359 FPV дрона, което е с около 890 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещият участък на фронта през изминалото денонощие е било направлението от Торецк към Константиновка – там украинците са регистрирали 22 руски пехотни атаки. Още 9 са били извършени в Покровското направление - сега там основната руска цел е Добропиля, най-западната точка от първата линия на отбрана на украинския крепостен пояс в Донбас (Славянск – Краматорск), намираща се северно от град Покровск. Само две руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Не са отбелязани и други направления с двуцифрен брой сражения за последните 24 часа.

Ukrainian aviation carried out two precision strikes against a concentration of Russian forces and ammunition. #Ukraine pic.twitter.com/HA27ylHvSO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

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Украински военни представители продължават да предоставят допълнителни подробности за украинската контраофанзива в посока Лиман – т.нар. операция "Вивалди". На 24 септември 3-ти украински армейски корпус съобщи, че украински безпилотни наземни превозни средства (UGV) са разминирали 30 километра пътища към Шандриголово (северозападно от Лиман) за две нощи по време на първия етап на операцията. Украинският корпус заяви, че това е първата украинска формация, която систематично използва такива средства и дронове за провеждане на дистанционни операции по разминиране, с цел да наруши руската логистика в района. Информацията на ВСУ гласи, че в момента UGV могат да неутрализират около 60% от руските противопехотни мини в зоната на отговорност на 3-ти армейски корпус. Украинските сили по-рано освободиха Шандриголово, Дерилово и Дробишево - всички северозападно от Лиман, освобождавайки 50 квадратни километра като част от втората фаза на операция „Вивалди“.

Корпусът публикува и кадри от операцията, на които се вижда как тежките бомбардировъчни дронове „Грифон“ разгръщат безпилотните наземни превозни средства тип „камикадзе“ на разстояние от над 10 км зад руските линии. Тази тактика е разработена от бойците от ударната единица за безпилотни наземни превозни средства NC13 и е приложена с подкрепата на силите за дронове на 3-та щурмова бригада. „Грифон“ е кръстен на името на Григорий Бах, картечар от NC13, който изчезна безследно по време на боевете за Андреевка през 2023 г.

Ukraine’s 3rd Army Corps released footage from Operation Vivaldi showing heavy Gryphon bomber drones deploying kamikaze unmanned ground vehicles more than 10 km behind Russian lines. The tactic was developed by fighters of the NC13 strike UGV unit and implemented with support… pic.twitter.com/cevIomKKfd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

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Според 7-ми въздушнодесантен корпус 44-та артилерийска бригада на Украйна е нанесла удар по мрежа от руски артилерийски позиции в Гуляйполе. Публикуваните кадри показват, че сред целите са били няколко гаубици 2А65 „Мста-Б“ и самоходна гаубица 2С3 „Акация“, както и други артилерийски системи. Корпусът съобщава, че са били поразени и руски военнослужещи, и бронирани превозни средства. На кадрите се вижда повреден танк Т-55:

Ukraine’s 44th Artillery Brigade struck a network of Russian artillery positions in Huliaipole, according to the 7th Air Assault Corps. Released footage identifies multiple 2A65 Msta-B howitzers and a 2S3 Akatsiya self-propelled gun among the targets, alongside other artillery… pic.twitter.com/fB5x0yHeku — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2026

Руското министерство на отбраната продължава да твърди без основание, че руските сили са обградили Добропиля, северно от Покровск - това е част от усилията на Кремъл за водене на когнитивна война, целящи да преувеличат успехите на бойното поле и да представят украинската отбрана като разпадаща се, категорични са в оценката си анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На 24 септември руското военно ведомство публикува карта, която уж показва как руската Централна група на силите е обградила ВСУ в Добропиля, вероятно в опит да подкрепи първоначалното си твърдение за обкръжаването от 22 септември и да засили лъжливата теза, че руските обкръжавания в различни сектори на фронта доказват, че украинската отбрана е на прага на колапс.

Картата на Министерството на отбраната на Русия твърди, че са постигнати значителни напредъци, които обаче не съответстват на наблюдаваното руско присъствие в района, особено северно от Добропиля. Министерството на отбраната в Москва твърди, че пълното превземане на силно укрепеното селище ще застраши ключовите украински линии за снабдяване, простиращи се от Днепропетровска област към „крепостния пояс“ - от запад на изток.

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През последните седмици няма данни от бойното поле, които да сочат значителен руски напредък към Добропиля, а последните украински доклади опровергават руските твърдения. Не са забелязани никакви независими доказателства в подкрепа на твърденията на руското министерство на отбраната за прогрес в Добропиля или в околностите ѝ. Всъщност от ISW са наблюдавали доказателства, въз основа на които може да се прецени, че най-близката територия, контролирана от Русия, се намира на 10,2 километра от югоизточните покрайнини на Добропиля. На 19 и 20 септември са наблюдавани доказателства за руски проникващи сили, действащи на изток и североизток от Добропиля, но не счита, че те са укрепили конкретни позиции.

Началникът на щаба на украински артилерийски разузнавателен батальон заяви на 22 септември, че руските сили не са постигнали значителни напредъци в посока Добропиля, а украинският военен наблюдател Константин Машовец каза два дни по-рано, че ВСУ запазват позициите си на юг и североизток от селището. На 22 септември и известен руски военен блогър описа предполагаемата руска обкръжаваща операция около Добропиля като просто установяване на контрол върху огъня по отношение на украинската логистика, включително по пътищата на запад от Добропиля и към Святогоровка (на запад от Добропиля), а не като непрекъснато присъствие на пехота.

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"Ситуацията в Добропили е доста сложна – врагът активно се опитва да проникне директно в града, където на практика ще намери последния си пристан", пише в Telegram украинският лейтенант с позивна "Алекс". Според него руската армия осъзнава, че в разгара на зимата е малко вероятно да постигне значителни успехи в тази посока.

През нощта на 25 септември (от 18:00 часа на 24 септември) Русия е нанесла атака с 295 атакуващи безпилотни летателни апарата. Според предварителни данни, оповестени от украинските военновъздушни сили към 07:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 267 дрона. "Вражески средства за въздушна атака са поразили 16 места, като на 4 места са паднали отломки от свалени летателни апарати. Атаката продължава, във въздушното пространство се намират няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!", гласеше сводката на ВВС на Украйна към този час.

През изминалата нощ, в периода от 20:00 ч. на 24 септември до 8:00 ч. на 25 септември московско време, дежурните сили на противовъздушната отбрана в Русия са "пресекли и унищожили" 592 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Ростовска, Тверска, Тулска, Самарска, Смоленска, Московска област, Краснодарски край, Пермски край, Република Удмуртия, Република Татарстан, анексирания Крим и над акваторията на Черно море, гласи сводката на руското военно министерство.

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