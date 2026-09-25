Проблеми за Германия в Лигата на нациите след двойна контузия на ключови играчи

Германският национален отбор може да остане без две от ключовите си фигури за предстоящите мачове в Лигата на нациите. Джамал Мусиала и Кай Хаверц са получили контузии в областта на бедрените мускули по време на равенството 1:1 срещу Нидерландия. Джамал Мусиала е почувствал проблем по време на загрявката и в последния момент е отпаднал от стартовия състав на Германия. Състоянието му предизвика допълнително внимание заради припадъците, които футболистът на Байерн Мюнхен получи по време на предсезонните мачове. Селекционерът на Германия Юрген Клоп обаче категорично уточни, че настоящата травма на Мусиала няма връзка с предишните му здравословни проблеми.

Мусиала и Хаверц са аут за следващите мачове, докато германският щаб очаква резултатите от прегледите

„Не е добра новина, но в известен смисъл е и добра, защото става въпрос за типична футболна травма“, каза Клоп пред телевизия RTL.

Докато Мусиала получи проблем още преди началото на двубоя, Кай Хаверц бе принуден да напусне терена през първото полувреме. Нападателят на Арсенал е напуснал накуцвайки, което допълнително засили притесненията в германския щаб. След края на срещата Клоп разкри, че двамата футболисти ще преминат ядрено-магнитен резонанс, който трябва да даде повече яснота за естеството и сериозността на контузиите.

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„И двамата преминават ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Надявам се скоро да имаме диагноза. Надявам се да не е сериозно; момчетата вероятно ще отсъстват известно време, но би трябвало да могат да играят отново сравнително скоро.“

На този етап германският щаб очаква резултатите от изследванията, преди да бъде взето окончателно решение за участието на Мусиала и Хавертц в следващите срещи. Евентуалното им отсъствие би било сериозен проблем за състава, който ще трябва да се справи с натоварена програма. След равенството с Нидерландия германският национален отбор ще продължи участието си в Лигата на нациите с домакинство срещу Гърция в неделя. През следващите седмици на Германия предстоят още два двубоя в турнира - домакински мач срещу Сърбия и гостуване на Гърция.

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