Първи протест пред прозорците на Енчо Керязов: Министерството цензурира младежки организации

Младежки организации са се събрали пред Спортната палата в София, след като Министерството на младежта и спорта отказва да ги допусне до среща за обсъждане на промени в Закона за младежта, съобщават от Националния младежки форум (НМФ).

Срещата обявена като широка дискусия със заинтересованите страни се оказва само за избрани от министерството организации, а навън остават част от членовете на работните групи към министъра, работили по промените. Организациите настояват да бъдат приети от министъра и заявяват готовност за протестни действия.

След зачестяващите случаи на агресия и насилие сред младите хора, Министерството отказва диалог с младежките организации и отказва да припознае младежките центрове и младежката работа като инструмент за превенция на рисково поведение. Законът за младежта е основната правна рамка, която регламентира младежката политика в България, статута на младежките организации, организациите работещи със и за младите хора, пишат от НМФ.

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