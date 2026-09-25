Формула 1 с авариен план: Легендарно трасе подготвя трибуните си за финала на сезона

С навлизането на Формула 1 в заключителната част от сезона все по-сериозно внимание привлича въпросът къде ще се проведе финалът на шампионата. Катар и Абу Даби продължават да присъстват в официалния календар, а ръководството на спорта подчертава, че провеждането на двете надпревари остава основният приоритет и предпочитаният сценарий.

Напрежението в Близкия изток кара ръководството да подсигури Имола като алтернатива на Катар и Абу Даби

На фона на продължаващото напрежение в Близкия изток обаче Формула 1 вече работи и по резервен вариант, който да гарантира завършването на сезона при евентуална отмяна на стартовете в региона. Според информация на Motorsport.com от падока за тази цел е избрана италианската писта Имола.

По информация на изданието организаторите на трасето в Имола са получили разрешение да започнат изграждането на трибуни и подготовката на необходимата инфраструктура за домакинство на състезание. Предприетите действия са част от план за действие при извънредни обстоятелства, но сами по себе си не означават, че италианската писта със сигурност ще приеме финала на сезона.

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Целта е Формула 1 да разполага с готова алтернатива след Гран при на Лас Вегас, независимо от развитието на ситуацията в Близкия изток. Подготовката на инфраструктурата преди окончателното решение обаче крие финансови рискове. Според информацията отговорността за разходите е поета изцяло от Формула 1, което защитава организаторите в Имола от евентуални финансови загуби, ако състезанието в крайна сметка не се състои.

Ръководството на Формула 1 възнамерява да изчака възможно най-дълго, преди да вземе окончателно решение относно календара. Причината е сериозният търговски интерес към състезанията в региона, които остават основна част от първоначалните планове за края на сезона.

Първоначалните очаквания на главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали бяха яснота по казуса да има около средата на септември. Сроковете обаче са били изместени, а ръководители на отбори вече посочват средата на октомври като възможен момент за вземане на решение.

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