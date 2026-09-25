Напук на Израел: Макълмор обяви турне и го кръсти "Свободна Палестина"

Макълмор обяви, че ще стартира турне "Свободна Палестина" ("Free Palestine Тour"), след като "графикът му се освободи" заради отпадането му като подгряващ изпълнител на турнето на Ед Шийрън. Рапърът, известен с песента "Thrift Shop", съобщи в Instagram за трите предстоящи концерта. Турнето ще започне в Дъблин на 26 октомври, ще продължи в Париж на 29 октомври и ще завърши в Лондон на 30 октомври.

"Ако последните няколко седмици са ни показали нещо, то е, че през последните три години нещо се е променило. Налице е колективно пробуждане около освобождението на Палестина, влиянието на милиардерите, които се опитват да заглушат този призив, и очакванията ни към артистите днес", каза той при обявяването на турнето.

Трикратният носител на "Грами" обясни, че след като "графикът му се освободи малко", е започнал да се свързва с "артисти, които са изразявали позиция и са използвали сцените си, за да демонстрират солидарност с палестинския народ, независимо от последствията".

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Във вероятна препратка към Ед Шийрън той заяви: "2026 г. е. Да останеш аполитичен по време на геноцид вече не е приемливо. Това, което се случи с мен, е по-голямо от един артист или една сцена. Когато милиардерите могат да решават чии гласове могат да звучат на сцената и кои са твърде опасни, за да бъдат чути, всички трябва да обърнат внимание".

По-рано този месец Шийрън и екипът му отстраниха Макълмор като подгряващ изпълнител в турнето "Loop", след като той направи коментари в подкрепа на Палестина по време на две свои участия в Ню Джърси, припомня БГНЕС.

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