Зеленски: Украйна и Полша са щитът на Европа, нищо не може да развали отношенията ни

"Украйна се бори за своята свобода и тази на цяла Европа и сме благодарни на всяка нация, която ни помага. Ние наистина ценим историческата подкрепа на Полша, която заедно с нас се превърна в истински щит на Европа – от море до море. И нито една пукнатина не трябва да има в този щит."

Никакви политически "моменти" няма да развалят отношенията между украинския и полския народ, а емоциите трябва да се охладят, добави още президентът. "Свободата и благоденствието на нашите народи, ценностите на нашата Европа и победата над общия руски враг са над всичко."

Изказването му идва след като Варшава остро критикува Киев заради извикания полски посланик, а полският премиер Матеуш Моравецки заяви, че подобни грешки не бива да има.

The nations of Europe know that the freedom of each individual is strongest when it is the common freedom of all. In Europe, we know how to unite and defend our values side by side, regardless of any seasons and moods, political trends, or personal ambitions. But now we see…